Ελισσάβετ Στάθη: Τραγουδά Γιάννη Πάριο και συγκλονίζει!

Πρώτο single για την Ελισάβετ Στάθη σε συνεργασία με τους Calu Cacu, η επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού, «Φταίμε κι οι δυο», των Γιάννη Σπανού και Πυθαγόρα, που πρωτοτραγουδήθηκε από τον Γιάννη Πάριο, κυκλοφορεί από την M.L.K.



Μια νέα, φρέσκια ερμηνεία, που διατηρεί τη μαγεία και την αυθεντικότητα, ενός αλησμόνητου, διαχρονικού τραγουδιού το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της ελληνικής μουσικής ιστορίας.

Η ενορχήστρωση, του Σπύρου Κολαΐτη, περνάει το κομμάτι μέσα από το γνωστό «Primavera» του Κάρλος Σαντάνα, με ήχο που σέβεται την παραδοσιακή αξία του τραγουδιού. Ταυτόχρονα η δημιουργική σκηνοθεσία του ταλαντούχου Ερμή Κοντούδη στο video clip, του προσδίδει μια πνοή ανανέωσης, συνθέτοντας μια πιο σύγχρονη ατμόσφαιρα. Οι στίχοι του τραγουδιού που έρχεται από παλιά, περιγράφουν, με γλαφυρό τρόπο, την απουσία, τη μοναξιά, τη μελαγχολία και τους σφοδρούς έρωτες - πάντα επίκαιροι και δυνατοί. Με τόσο αβίαστο και ευγενικό τρόπο, περνάμε από την ελαφράδα της μουσικής του ’60, στον σύγχρονο και ανανεωμένο ρυθμό του σήμερα, με έναν αέρα φρεσκάδας μέσα από τη νεανική φωνή της Ελισάβετ Στάθη και την ξεχωριστή ενορχήστρωση του Σπύρου Κολαΐτη.

Credits

Τίτλος: «Φταίμε κι οι δυο» feat. Calu Cacu

Ερμηνεία: Ελισάβετ Στάθη

Στίχοι: Πυθαγόρας

Μουσική: Γιάννης Σπανός

Ενορχήστρωση - Διασκευή: Σπύρος Κολαΐτης

Σκηνοθεσία (Directed by): Ερμής Κοντούδης (2025)

Ηχογράφηση - Μίξη - Mastering: S Lab Studio

Τα γυρίσματα του video clip έγιναν στο Green Room του S Lab Studio.