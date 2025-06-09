"Γεια σου παρέα!" - Νέο τραγούδι του Γιάννη Χαρούλη - Λευτέρη Πασσιά 

Ο τραγουδοποιός Λευτέρης Πασσιάς και ο αγαπημένος όλων Γιάννης Χαρούλης παρουσιάζουν το τραγούδι «Γεια σου παρέα»! Ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Λευτέρη που αποτελεί τον προπομπό από τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2025.

Παρέα τους βρίσκονται σπουδαίοι μουσικοί και συνεργάτες και των δύο, διαμορφώνοντας έναν κοινό ηχητικό τόπο! Σαν να συναντήθηκαν παρέες και να έσμιξαν καρδιές, ανάσες, φωνές και όργανα. Τόσο απλά, τόσο όμορφα! Μια ανοιχτή αγκαλιά για την ιδέα της παρέας, της συντροφιάς που μπορεί να φέρει φως και στις πιο δύσκολες στιγμές!

Ακούστε το τραγούδι στο YouTube

Λίγα λόγια για τον Λευτέρη Πασσιά

Ο Λευτέρης Πασσιάς είναι συνθέτης και τραγουδοποιός. Κατάγεται από τις Σέρρες. Ο πρώτος του προσωπικός δίσκος με τίτλο «Μικρές στιγμές» κυκλοφόρησε το 2023 από το Ogdoo Music Group με σπουδαίες συμμετοχές όπως αυτή του Μίλτου Πασχαλίδη στο τραγούδι «Γυναίκα γιορόνα», της Έλσας Μουρατίδου και της Ναταλίας Λαμπαδάκη. Το 2024 κυκλοφόρησε το single «Φύλακας στις αλυκές του κόσμου» με τη συμμετοχή του Καίσαρα Κίκη.

Είναι απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου Σερρών και κάτοχος ανώτερων θεωρητικών της μουσικής από το Ωδείο Σερρών. Κάτοχος πτυχίου σύνθεσης από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών με ειδίκευση «Ποιητική (τέχνη της Σύνθεσης – Μελοποιία – Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική)» και διδάκτορας στην Ποιητική στο οικείο τμήμα. Εργάζεται ως μόνιμος καθηγητής μουσικής στην ειδική αγωγή και είναι διδάσκων (407) του μαθήματος Μέλος της Τριγενείας στο τ.Μ.Ε.Τ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το συνθετικό και παιδαγωγικό του έργο έχει βραβευτεί πολλές φορές σε διαγωνισμούς, διεθνείς και μη, και η διδακτορική του έρευνα χαίρει υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας αφήγησης παραμυθιών «Παραμυθολαλίτσες» και πρόεδρος του συλλόγου φίλων παραμυθιού «Παραμυθία». Διοργανώνει μαζί με τον σύλλογο το φεστιβάλ "Παραμυθία" εδώ και 4 χρόνια!