Ποιες είναι οι 40 «Σιδηρές Ελληνίδες»

Σαράντα ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ γυναίκες, 40 «Σιδηρές Ελληνίδες», «διηγήθηκαν» τις ιστορίες τους μέσα από τα πορτρέτα του Αλέξη Αδάμ, με creative director την Αθηνά Ματίς, στη Λέσχη Αξιωματικών, μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων και στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν στις σελίδες ενός συλλεκτικού λευκώματος. Ανάμεσά τους και η δική μας Κατερίνα Γιατζόγλου, εκδότρια του Female-g.com και best seller συγγραφέας.

Την Τετάρτη 21 Μαΐου και στο Σαρόγλειο Μέγαρο (Λέσχη Αξιωματικών), στη Ρηγίλλης , 39+1 Σημαντικές, Πετυχημένες & Σπουδαίες Γυναίκες, «εκτέθηκαν» και παρουσίασαν τον καθημερινό εαυτό τους.

Πρόκειται για ένα pop up project, με σκοπό την απεικόνιση των κορυφαίων Ελληνίδων γυναικών στις Τέχνες, τα Γράμματα, τις Επιστήμες, τη Μόδα, την Οικονομική & την κοινωνική ζωή της χώρας.

Ανάμεσα σ’ αυτά τα πρόσωπα, τόλμησαν και φωτογραφήθηκαν, εκτός από την Κατερίνα Γιατζόγλου, οι: Λένα Διβάνη, Ιωάννα Παπαντωνίου, Μάρα Ζαχαρέα, Κάτια Δανδουλάκη, Χριστίνα Κουλούρη, Λουκία, Σοφία Φιλιππίδου, Ελευθερία Ντεκώ, Άντζελα Γκερέκου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Μαρία Νικόλτσιου, Ρία & Άλκηστις Πρίνου, Μυλαίδη Στούμπου, Ναταλί Λεονταράκη, Δέσποινα Δοξάκη, Κατερίνα Κaroussos, Βασιλική Καραγιάννη, Φωτεινή Ανδρουλάκη , Λορέττα Γαΐτη, Μυρσίνη Λαμπράκη, Άβρα Πανουσοπούλου, Μάγια Τσόκλη, Αγνή Μαριακάκη, Τατιάνα Σπινιάρη, Ριάννα Κούνου, Ντίνα Νικολάου, Ελένη Οικονόμου, Ζωή Ζενιώδη, Μάντη Περσάκη, Αγνή Μαριακάκη, Άννα Κοντολέων, Ελένη Δημητριάδη, Ντίνα Αδαμοπούλου, Λίνα Γαβρά, Μάυρα Βαγιωνή-Στασινοπούλου κ.α.

Καλωσορίζοντας τους καλεσμένους σε αυτό το project η creative director Αθηνά Ματίς το χαρακτήρισε «…the revolution of she», ενώ ο δημιουργός των πορτρέτων και visual story-teller, Αλέξης Αδάμ μίλησε για μια «σημαντικά αμέτρητη εμπειρία». Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την αιγίδα της International Association for Cultural Diplomacy για την Ελλάδα, με την παρουσία του πρόεδρου της Ανδρέα Ρεντζούλα.

Πώς «γεννήθηκε» η ιδέα

Η ιδέα «γεννήθηκε» κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ξεκίνησε σχεδόν σαν παιχνίδι. Εκείνη την εποχή, ο Αλέξης Αδάμ, visual story teller & εκδότης του splashmagazine.net, βρέθηκε με πολύ χρόνο, πολλές ιδέες και ένα κινητό τηλέφωνο στα χέρια του και αποφάσισε να αρχίσει να φωτογραφίζει με αυτό φίλους του.

Χωρίς εξοπλισμό, φώτα, τρίποδα, ακριβές κάμερες, χωρίς συνεργείο, make up και στήσιμο, χωρίς στούντιο, οι φωτογραφίες ήταν τα εντελώς αληθινά πορτρέτα ανθρώπων που στην επαγγελματική τους ζωή είχαν συνηθίσει να φωτογραφίζονται πολύ διαφορετικά.

Το «παιχνίδι» σύντομα σοβάρεψε. Το σπίτι του Αλέξη και της Αθηνάς Ματίς, δημιουργού των εμβληματικών Plan B trends, μετατράπηκε σε ένα αυτοσχέδιο στούντιο· τα πορτρέτα άρχισαν να παίρνουν «ύφος»· το κινητό έγινε εργαλείο που ανέδειξε μια απρόσμενη φωτογραφική ματιά.

Τα πορτρέτα πλήθαιναν κι έγιναν μια μεγάλη έκθεση, τον Γενάρη, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

Ανάμεσα σ’ αυτά, τα 100, πρόσωπα φωτογραφήθηκαν οι: Βασίλης Θεοχαράκης, Βαγγέλης Χρόνης, Βασίλης Πατέρας, Στέφανος Κασσελάκης, Τάκης Μαυρωτάς, Χρίστος Βασιλόπουλος, Πήτερ Κατσίχτης, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Αλέξανδρος Διακόπουλος, Tάσος Λιάσκος, Γιώργος Χρονάς, Τόνυ Τσαμουράς, Σταμάτης Κραουνάκης, Βασίλης Ζούλιας, Γιάννης Μποστατζόγλου, Γιώργος Καραμίχος, Αιμίλιος Χειλάκης, Γιώργος Αμανατίδης, Παύλος Χρηστίδης, Βαγγέλης Κατσιμίχας, Αριστείδης Τζονευράκης, Ηλίας Κρασσάς, Δημήτρης Ντάσσιος, Βασιλειος Κωστέτσος, Γιάννης Σμαραγδής, Παρασκευάς Μπουμπουράκας και άλλοι πολλοί…!

Οι άνθρωποι, όμως, δεν είναι μόνο τα πορτρέτα τους. Κυρίως είναι οι ιστορίες τους. Και κάπως έτσι, η ιδέα εξελίχθηκε σε αυτό που είναι σήμερα. Σειρά είχαν οι ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ γυναίκες! Οι « Σιδηρές Ελληνίδες»…



