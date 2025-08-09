Δέκα σοφά αποφθέγματα που αξίζει να διαβάσεις για τον χρόνο

Δίνουν έμπνευση και τροφή για σκέψη

«Αν θέλεις να κάνεις καλή χρήση του χρόνου σου, θα πρέπει να γνωρίζεις, τι είναι σπουδαίο για σένα και να του αφιερώσεις την απερίσπαστη προσοχή σου.» — Lee Iacocca

«Δεν έχει σημασία να είσαι απασχολημένος. Το ίδιο κάνουν και τα μυρμήγκια. Το θέμα είναι με τι είσαι απασχολημένος.» — Henry David Thoreau

«Τα άσχημα νέα, είναι ότι ο χρόνος πετάει. Τα καλά νέα είναι ότι εσύ είσαι ο πιλότος.» — Michael Altshuler

«Ο χρόνος είναι το νόμισμα της ζωής σου. Είναι το μοναδικό νόμισμα που έχεις και μόνο εσύ μπορείς να αποφασίσεις πώς θα το ξοδεύεις.

Πρόσεχε μόνο μην αφήνεις άλλους ανθρώπους να το ξοδεύουν αυτοί για σένα.» — Carl Sandburg

«Κάθε λεπτό που περνά δεν ξανάρχεται ποτέ, κάθε τικ μια χαμένη στιγμή, κάθε τακ μια στιγμή που χάθηκε και οι στιγμές χάνονται μέχρι να χαθούμε και εμείς, σαν να μην υπήρξαμε ποτέ…» — Στέλιος Χαλκίτης

«Κάποιοι άνθρωποι δεν λογαριάζουν τα λεφτά τους μέχρι να τους τελειώσουν. Κάποιοι άλλοι κάνουν το ίδιο με το χρόνο τους.» — Βόλφγκανγκ Γκαίτε

«Όταν είναι κανείς νέος, είναι πολύ νωρίς. Όταν είναι γέρος, είναι πολύ αργά.» — Διογένης

«Το μισό μιας νίκης είναι η επιλογή του πεδίου μάχης. Το άλλο μισό είναι η επιλογή της κατάλληλης στιγμής.» — Jacques Deval

«Ηδονή και δράση κάνουν το χρόνο να φαίνεται λίγος.» — Γουίλιαμ Σαίξπηρ

«Ο χρόνος είναι πιο σημαντικός από το χρήμα. Μπορείς να βρεις παραπάνω λεφτά, αλλά δεν μπορείς να βρεις παραπάνω χρόνο.» — Jim Rohn