Τα «Αριστοφάνεια» του Χ. Λεοντή στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, θυμίζοντας ενδεχομένως κάτι από το σήμερα.
Η μουσική αυτή παράσταση βασίζεται στη μουσική που έγραψε ο Χρήστος Λεοντής για τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου, στην Επίδαυρο, για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη: «Αχαρνείς», «Πλούτος», «Εκκλησιάζουσες», «Σφήκες», «Ιππείς», «Λυσιστράτη», «Ειρήνη».
Συντελεστές
τον Αριστοφάνη υποδύεται o Σταμάτης Κραουνάκης
Ερμηνεύουν:
Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ιωάννα Φόρτη,
Αγγελική Τουμπανάκη, Πέτρος Δαμουλής
και η Klavdia
Συμμετέχουν:
η 16μελής ορχήστρα που αποτελείται από τη Λαϊκή Ορχήστρα του Χρήστου Λεοντή και οι Polis Ensemble.
Χορός:
Οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν,
το Φωνητικό σύνολο «Διαφωνία» και
η παιδική χορωδία του CGS (Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα) που θα συνοδεύσει την Klavdia στο «Τραγούδι της Ειρήνης».
Διευθύνει ο Χρήστος Λεοντής
Κείμενα: Ευανθία Στιβανάκη , Σταμάτης Κραουνάκης
Χοροθεσία- Φωτισμοί: Κωστής Καπελώνης
Ενδυματολογική επιμέλεια: Κατερίνα Σωτηρίου
Πηγή: ertnews.gr