Τα «Αριστοφάνεια» του Χ. Λεοντή στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ο Χρήστος Λεοντής θα υποδεχτεί τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Ηρώδειο, τον παλιό φίλο του Αριστοφάνη, για να συμμετέχει στο μεγάλο λαϊκό πανηγύρι που θα παρουσιάσει και θα διευθύνει ο συνθέτης με τίτλο, «Αριστοφάνεια».

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, θυμίζοντας ενδεχομένως κάτι από το σήμερα.

Η μουσική αυτή παράσταση βασίζεται στη μουσική που έγραψε ο Χρήστος Λεοντής για τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου, στην Επίδαυρο, για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη: «Αχαρνείς», «Πλούτος», «Εκκλησιάζουσες», «Σφήκες», «Ιππείς», «Λυσιστράτη», «Ειρήνη».

Συντελεστές

τον Αριστοφάνη υποδύεται o Σταμάτης Κραουνάκης

Ερμηνεύουν:

Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ιωάννα Φόρτη,

Αγγελική Τουμπανάκη, Πέτρος Δαμουλής

και η Klavdia

Συμμετέχουν:

η 16μελής ορχήστρα που αποτελείται από τη Λαϊκή Ορχήστρα του Χρήστου Λεοντή και οι Polis Ensemble.

Χορός:

Οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν,

το Φωνητικό σύνολο «Διαφωνία» και

η παιδική χορωδία του CGS (Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα) που θα συνοδεύσει την Klavdia στο «Τραγούδι της Ειρήνης».

Διευθύνει ο Χρήστος Λεοντής

Κείμενα: Ευανθία Στιβανάκη , Σταμάτης Κραουνάκης

Χοροθεσία- Φωτισμοί: Κωστής Καπελώνης

Ενδυματολογική επιμέλεια: Κατερίνα Σωτηρίου

Πηγή: ertnews.gr