Άννα Βίσση: Μάγεψε το κατάμεστο Καλλιμάρμαρο (φωτο+βίντεο)

Έναν χρόνο μετά η Άννα Βίσση επέστρεψε στο Καλλιμάρμαρο για δύο - αυτή τη φορά - συναυλίες, επίσης sold out.

Χθες Σάββατο (13/9) η «απόλυτη» έδωσε την πρώτη μεγαλειώδη συναυλία της, ενώ σήμερα Κυριακή (14/9) στις 21.00 θα είναι η δεύτερη εμφάνισή της στη σκηνή, πλαισιωμένη από την μπάντα της με την οποία συνεργάζεται σταθερά σχεδόν μια δεκαετία τώρα, αλλά και συμφωνική ορχήστρα σε ορισμένα τραγούδια, καθώς επίσης, 20 ξένους χορευτές.

Χθες (13/9) οι πόρτες άνοιξαν στις 5 το απόγευμα με τους φαν της Άννας Βίσση να σχηματίζουν ουρά έξω από το Καλλιμάρμαρο, ενώ η συναυλία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, αναφέρει το reader.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αποθεώθηκε στην έναρξη της συναυλίας με τον κόσμο να τραγουδάει μαζί της τη μεγάλη φετινή της επιτυχία, «Σε Περίπτωση Που», ενώ στη συνέχεια ερμήνευσε «κλασικά» της τραγούδια, μεταξύ των οποίων «Δώδεκα», «Αγάπη Υπερβολική», «Τραύμα», «Έχω Πεθάνει Για Σένα», «Αυτή Φορά».