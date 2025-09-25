"Χάρης, χάρηκα" - Nέο άλμπουμ από τον Χάρη Νικολαΐδη

Το «Χάρης, χάρηκα» είναι ένα άλμπουμ με τραγούδια που κουβαλούν το προσωπικό αποτύπωμα του Χάρη Νικολαΐδη. Γραμμένα μέσα σε μια ενιαία δημιουργική περίοδο, τα κομμάτια αντλούν έμπνευση από την καθημερινότητα και αποτυπώνουν στιγμές, εικόνες και συναισθήματα με άμεσο και ειλικρινή τρόπο.

Η μουσική ισορροπεί ανάμεσα στο λυρικό και το ρυθμικό στοιχείο, δημιουργώντας έναν δίσκο που συνομιλεί με τον ακροατή μέσα από απλές αλλά ουσιαστικές ιστορίες.

Ακούστε ολόκληρο το album ΕΔΩ

Credits

Παραγωγή: Θοδωρής Ζευκιλής

Στίχοι, μουσική: Χάρης Νικολαΐδης

Πλήκτρα: Ραφαήλ Μελετέας

Drums: Γιάννης Παπαδούλης

Κιθάρες: Χάρης Νικολαΐδης

Mastering: Γιώργος Δεληγιάννης

Φωτογραφίες: Ελένη Σπαθή

Λίγα λόγια για τον Χάρη Νικολαΐδη

Ο Χάρης Νικολαΐδης είναι ένας νέος δημιουργός, γεννημένος στη Αθήνα, που έχει χαράξει τη δική του πορεία στη μουσική. Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία με την κιθάρα, ενώ στα εφηβικά του χρόνια συμμετείχε σε punk συγκρότημα, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε underground σκηνές της Αθήνας αλλά και σε φεστιβάλ.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Αγγλία δημιούργησε ένα hard rock συγκρότημα, συνεχίζοντας να εξερευνά διαφορετικά μουσικά μονοπάτια και αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία μέσα από ζωντανές εμφανίσεις.

Σήμερα ο Χάρης εκφράζεται κυρίως μέσα από το έντεχνο τραγούδι, με έμφαση στη μελωδία και τον στίχο. Τα τραγούδια του είναι αφηγηματικά και δημιουργώντας εικόνες, συνομιλεί με την καθημερινότητα και τα συναισθήματα. Παράλληλα, διδάσκει μουσική σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου, μεταδίδοντας τη γνώση και την αγάπη του για τη μουσική.