«Φτου και Τρ_αίνω!»: Θεατρικό, διαδραστικό ταξίδι για μικρούς και μεγάλους, στο Τρένο στο Ρουφ

Σε ένα φανταστικό ταξίδι με τρένο, παρέα με τον μικρό Λουκά που ψάχνει να βρει το σκυλάκι του, θα γνωρίσουμε άγνωστους και παράξενους συνεπιβάτες από τον κόσμο των συναισθημάτων: ο Θυμός, η Αηδία, ο Φόβος, η Λύπη και η Χαρά, ζωντανεύουν στη σκηνή μέσα από εντυπωσιακές χειροκίνητες κούκλες, σε σχεδιασμό και κατασκευή του σπουδαίου Στάθη Μαρκόπουλου. Η πρωτότυπη ιστορία, που είναι εμπνευσμένη από τη βραβευμένη ταινία «Τα μυαλά που κουβαλάς» και το υπέροχο βιβλίο «Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων», βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να αποδεχθούν τα συναισθήματά τους αλλά και να κατανοήσουν την ανάγκη να συνυπάρχουν μαζί τους. Με χιούμορ, μουσική και φαντασία τα ενθαρρύνει να κάνουν φίλους, να συνεργάζονται και, το κυριότερο, να ανακαλύψουν τη δική τους πολυπόθητη Χαρά.

Περίληψη: Ο μικρός Λουκάς μπαίνει αναστατωμένος στην αμαξοστοιχία και αρχίζει αμέσως τις ερωτήσεις στους μικρούς συνεπιβάτες-θεατές. Ψάχνει τη Χαρά, το αγαπημένο του σκυλάκι. Μήπως την έχει δει κανείς; Η αισιόδοξη τρενοσυνοδός του φανταστικού «Φτου και Τρ_αίνω!» αποφασίζει να τον βοηθήσει. Στη διαδρομή, συναντά τα συναισθήματά του ως γοητευτικές κούκλες, με έντονη χιουμοριστική διάδραση. Κάθε μία έχει κάτι να του πει, κάτι να του δείξει και θέλει να γίνει φίλη του. Μα πώς γίνεται να κάνεις παρέα με τη Λύπη και την Αηδία; Μπορεί άραγε ο Φόβος να τον βοηθήσει να νικήσει τα τέρατα; Θα μπορέσει να ηρεμήσει τον Θυμό; Και πού άραγε έχει κρυφτεί η Χαρά; Θα καταφέρει να τη βρει;

Η διαδραστική παράσταση «Φτου και Τρ_αίνω!» της Ομάδας ΒίΔα είναι ειδικά διαμορφωμένη για το ξεχωριστό Θεατρικό Βαγόνι του μοναδικού στον κόσμο Τρένου-Θεάτρου, για παιδιά ηλικίας 4-9 ετών. Μέσα από τις εξαιρετικές ερμηνείες, τις πρωτότυπες μουσικές και τα ζωντανά τραγούδια του Μάκη Παπαγαβριήλ, τις εντυπωσιακές βιντεοπροβολές και τις προσεγμένες χορογραφίες, ελευθερώνεται η δημιουργική φαντασία των παιδιών και καλλιεργείται η κριτική τους σκέψη.

Συντελεστές:

Σύλληψη/κείμενο/σκηνοθεσία: Ομάδα ΒίΔα-Βίκυ Καλπάκα & Δάφνη Καφετζή, Κίνηση: Πέπη Ζαχαροπούλου, Πρωτότυπη μουσική: Μάκης Παπαγαβριήλ, Σκηνικά/σχεδιασμός/κατασκευή κούκλας/διδασκαλία χειρισμού: Στάθης Μαρκόπουλος, Εικαστική σύνθεση έντυπου υλικού: Σμαράγδα Καφετζή, Αnimation/γραφικά: Νικολάια Γενηγεωργίου, Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Κλωτσοτήρας, Φωτογραφίες: Ιάκωβος Δρακούλης, Παραγωγή: Ομάδα ΒίΔα, Επικοινωνία: ArtsPR