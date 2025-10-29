Οι θρυλικοί Cure επιστρέφουν στην Αθήνα για μία συναυλία

Το θρυλικό συγκρότημα The Cure επιστρέφει στη χώρα μας για μια συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού.

Η εμφάνιση των αγαπημένων Βρετανών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ejekt Festival 2026, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Telekom Centre του ΟΑΚΑ.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 11:00, αποκλειστικά μέσω του more.com.

Την είδηση έκανε γνωστή η επίσημη σελίδα του Ejekt Festival στο instagram, μέσα από μια ανάρτηση που προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans της μπάντας.

Με πάνω από τέσσερις δεκαετίες πορείας, οι The Cure παραμένουν ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Οι The Cure ξεπετάχτηκαν το 1976 από τις σκοτεινές γειτονιές του Κρώλεϊ ως φωνές αγωνίας και μελαγχολίας. Με οδηγό τον αξεπέραστο Robert Smith, έπλεξαν ήχους και συναισθήματα, χαράσσοντας το gothic rock στο μουσικό στερέωμα. Το πρόσφατο έργο τους, “Songs of a Lost World”, αντηχεί την αέναη ανάγκη τους για έκφραση, ενώ το καλοκαίρι του 2026 υπόσχεται ζωντανή μαγεία επί της σκηνής.

Πηγή: www.news247.gr