Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες – Τρεις για τη «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου

Η Βουγονία (BUGONIA), η νέα του συνεργασία με την Emma Stone και τον Jesse Plemons, όχι μόνο διεκδικεί τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία καλύτερο Μιούζικαλ ή Κωμωδία, αλλά ξεχωρίζει και για τις ερμηνείες της, με υποψηφιότητες στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Σε μια χρονιά όπου η κινηματογραφική παραγωγή απλώνεται θεματικά από κοινωνικά δράματα όπως το Ένα Απλό Ατύχημα (It Was Just An Accident) και τη Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value), έως θεάματα μεγάλης κλίμακας όπως η κλιματική αλλαγή Avatar: Φωτιά Και Στάχτη (Avatar: Fire And Ash) και η κοινωνία δικαίου Ζωούπολη 2 (Zootopia 2), η επιτυχία της Βουγονίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Η ταινία του Λάνθιμου φαίνεται να αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα της χρονιάς, αποδεικνύοντας ότι ο δημιουργός συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια του σύγχρονου κινηματογράφου. Η μοναδική αισθητική του, το ανεξάντλητο χιούμορ και η βαθιά κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς καθιστούν τη Βουγονία (Bugonia) μια από τις πιο ισχυρές καλλιτεχνικές παρουσίες στις φετινές υποψηφιότητες.

Σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός περιλαμβάνει τίτλους όπως Καμία Άλλη Επιλογή (No Other Choice), Μια Μάχη Μετά Την Άλλη (One Battle After Another), Η Μικρή Αμελί Και Η Μεταφυσική Των Σωλήνων (Little Amélie Or The Character Of Rain) και Η Φωνή Της Χιντ Ρατζάμπ (The Voice Of Hind Rajab), η συμπερίληψη της ταινίας του Έλληνα σκηνοθέτη στις κορυφαίες θέσεις αναδεικνύει όχι μόνο τη δημιουργική συνέπεια του, αλλά και την ουσιαστική του επιρροή στη διεθνή κινηματογραφία.

Καλύτερη ταινία – Κατηγορία (Δραματική)

Φρανκενστάιν – Frankenstein (Netflix)

Χάμνετ – Hamnet (Focus Features)

Ένα Απλό Ατύχημα – It Was Just An Accident (NEON)

Ο Μυστικός Πράκτορας – The Secret Agent (NEON)

Συναισθηματική Αξία – Sentimental Value (NEON)

Αμαρτωλοί – Sinners (Warner Bros. Pictures)

Καλύτερη ταινία – Κατηγορία (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)

Μπλε Φεγγάρι – Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Βουγονία – Bugonia (Focus Features)

Μάρτι Σουπρίμ – Marty Supreme (A24)

Καμία Άλλη Επιλογή – No Other Choice (NEON)

Νουβέλ Βαγκ – Nouvelle Vague (Netflix)

Μια Μάχη Μετά Την Άλλη – One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)

Καλύτερη ταινία – Κατηγορία (Κινούμενα Σχέδια)

Άρκο – Arco (NEON)

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle (Aniplex / Crunchyroll / Sony)

Έλιο – Elio (Disney)

Kpop Demon Hunters – Kpop Demon Hunters (Netflix)

Η Μικρή Αμελί Και Η Μεταφυσική Των Σωλήνων – Little Amélie Or The Character Of Rain (GKIDS)

Ζωούπολη 2 – Zootopia 2 (Disney)

Κινηματογραφικό και Εισπρακτικό επίτευγμα

Avatar: Φωτιά Και Στάχτη – Avatar: Fire And Ash (Disney)

F1 – F1 (Apple Original Films)

Kpop Demon Hunters – Kpop Demon Hunters (Netflix)

Mission: Impossible – Η Τελική Κρίση – Mission: Impossible – The Final Reckoning (Paramount Pictures)

Αμαρτωλοί – Sinners (Warner Bros. Pictures)

Όπλα – Weapons (Warner Bros. / New Line Cinema)

Wicked: Για Πάντα – Wicked: For Good (Universal Pictures)

Ζωούπολη 2 – Zootopia 2 (Disney)

Καλύτερη ταινία – Κατηγορία (Ξενόγλωσση)

Ένα Απλό Ατύχημα – It Was Just An Accident (NEON) – France

Καμία Άλλη Επιλογή – No Other Choice (NEON) – South Korea

Ο Μυστικός Πράκτορας – The Secret Agent (NEON) – Brazil

Συναισθηματική Αξία – Sentimental Value (NEON) – Norway

Σιράτ – Sirāt (NEON) – Spain

Η Φωνή Της Χιντ Ρατζάμπ – The Voice Of Hind Rajab (Willa) – Tunisia

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία – Κατηγορία (Δράμα)

Jessie Buckley (Hamnet)

Jennifer Lawrence (Πέθανε Αγάπη μου – Die My Love)

Renate Reinsve (Συναισθηματική Αξία – Sentimental Value)

Julia Roberts (Μετά το Κυνήγι – After The Hunt)

Tessa Thompson (Hedda)

Eva Victor (Sorry, Baby)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία – Κατηγορία (Δράμα)

Joel Edgerton (Train Dreams)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

Michael B. Jordan (Sinners)

Wagner Moura (The Secret Agent)

Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία – Κατηγορία (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)

Rose Byrne (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα – If I Had Legs I’d Kick You)

Cynthia Erivo (Wicked Μέρος 2 – Wicked: For Good)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (Μια Μάχη Μετά την Άλλη – One Battle After Another)

Amanda Seyfried (The Testament Of Ann Lee)

Emma Stone (Βουγονία – Bugonia)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία – Κατηγορία (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)

Timothée Chalamet (Μάρτι Σουπρίμ – Marty Supreme)

George Clooney (Jay Kelly)

Leonardo DiCaprio (Μια Μάχη Μετά την Άλλη – One Battle After Another)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Lee Byung-Hun (Καμία Άλλη Επιλογή – No Other Choice)

Jesse Plemons (Βουγονία – Bugonia)

Καλύτερη 2η Γυναικεία Ερμηνεία

Emily Blunt (The Smashing Machine)

Elle Fanning (Συναισθηματική Αξία – Sentimental Value)

Ariana Grande (Wicked: For Good)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Συναισθηματική Αξία – Sentimental Value)

Amy Madigan (Weapons)

Teyana Taylor (Μια Μάχη μετά την Άλλη – One Battle After Another)

Καλύτερη 2η Ανδρική Ερμηνεία

Benicio Del Toro (Μια Μάχη μετά την Άλλη – One Battle After Another)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (Μια Μάχη Μετά την Άλλη – One Battle After Another)

Adam Sandler (Jay Kelly)

Stellan Skarsgård (Συναισθηματική Αξία – Sentimental Value)

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Paul Thomas Anderson (Μια Μάχη μετά την Άλλη – One Battle After Another)

Ryan Coogler (Sinners)

Guillermo Del Toro (Frankenstein)

Jafar Panahi (Ένα Απλό Ατύχημα – It Was Just An Accident)

Joachim Trier (Συναισθηματική Αξία – Sentimental Value)

Chloé Zhao (Hamnet)

Καλύτερο Σενάριο

Paul Thomas Anderson (Μια Μάχη Μετά την Άλλη – One Battle After Another)

Ronald Bronstein, Josh Safdie (Μάρτι Σουπρίμ – Marty Supreme)

Ryan Coogler (Sinners)

Jafar Panahi (Ένα Απλό Ατύχημα – It Was Just An Accident)

Eskil Vogt, Joachim Trier (Συναισθηματική Αξία – Sentimental Value)

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell (Hamnet)

Καλύτερο μουσικό σκορ

Alexandre Desplat (Frankenstein)

Ludwig Göransson (Sinners)

Jonny Greenwood (Μια Μάχη Μετά την Άλλη – One Battle After Another)

Kangding Ray (Sirāt)

Max Richter (Hamnet)

Hans Zimmer (F1)

Καλύτερο Τραγούδι

“Dream As One” – Avatar: Φωτιά Και Στάχτη – Avatar: Fire And Ash

Music & lyrics: Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen

“Golden” – Kpop Demon Hunters

Music: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun

Lyrics: Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick

“I Lied To You” – Sinners

Music & lyrics: Raphael Saadiq, Ludwig Göransson

“No Place Like Home” – Wicked: For Good

Music & lyrics: Stephen Schwartz

“The Girl In The Bubble” – Wicked: For Good

Music & lyrics: Stephen Schwartz

“Train Dreams” – Train Dreams

Music & lyrics: Nick Cave, Bryce Dessner

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Diplomat (Netflix)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV)

Severance (Apple TV)

Slow Horses (Apple TV)

The White Lotus (HBO Max)

Καλύτερη Σειρά – Κατηγορία Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX on Hulu)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders In The Building (Hulu)

The Studio (Apple TV)

Καλύτερη Μίνι-Σειρά / Τηλεταινία

Adolescence (Netflix)

All Her Fault (Peacock)

The Beast In Me (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Dying For Sex (FX on Hulu)

The Girlfriend (Prime Video)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία στην τηλεόραση – Κατηγορία (Δράμα)

Kathy Bates (Matlock)

Britt Lower (Severance)

Helen Mirren (Mobland)

Bella Ramsey (The Last Of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Rhea Seehorn (Pluribus)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία στην τηλεόραση – Κατηγορία (Δράμα)

Sterling K. Brown (Paradise)

Diego Luna (Andor)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Adam Scott (Severance)

Noah Wyle (The Pitt)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία στην τηλεόραση – Κατηγορία (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Only Murders In The Building)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

Jean Smart (Hacks)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία στην τηλεόραση – Κατηγορία (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)

Adam Brody (Nobody Wants This)

Steve Martin (Only Murders In The Building)

Glen Powell (Chad Powers)

Seth Rogen (The Studio)

Martin Short (Only Murders In The Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία στην τηλεόραση – Κατηγορία (Μίνι Σειρά / Τηλεταινία)

Claire Danes (The Beast In Me)

Rashida Jones (Black Mirror)

Amanda Seyfried (Long Bright River)

Sarah Snook (All Her Fault)

Michelle Williams (Dying For Sex)

Robin Wright (The Girlfriend)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία στην τηλεόραση – Κατηγορία (Μίνι Σειρά / Τηλεταινία)

Jacob Elordi (The Narrow Road To The Deep North)

Paul Giamatti (Black Mirror)

Stephen Graham (Adolescence)

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Jude Law (Black Rabbit)

Matthew Rhys (The Beast In Me)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε δεύτερο ρόλο στην τηλεόραση

Carrie Coon (The White Lotus)

Erin Doherty (Adolescence)

Hannah Einbinder (Hacks)

Catherine O’Hara (The Studio)

Parker Posey (The White Lotus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε δεύτερο ρόλο στην τηλεόραση

Owen Cooper (Adolescence)

Billy Crudup (The Morning Show)

Walton Goggins (The White Lotus)

Jason Isaacs (The White Lotus)

Tramell Tillman (Severance)

Ashley Walters (Adolescence)

Καλύτερο Τηλεοπτικό Σταντ-Απ

Bill Maher – Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein – The Second Best Night Of Your Life

Kevin Hart – Acting My Age

Kumail Nanjiani – Night Thoughts

Ricky Gervais – Mortality

Sarah Silverman – Postmortem

Καλύτερο Podcast

Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)

Call Her Daddy (SiriusXM)

Good Hang With Amy Poehler (Spotify)

The Mel Robbins Podcast (SiriusXM)

SmartLess (SiriusXM)

Up First (NPR)

Μπορεί ο Γιώργος Λάνθιμος να μην είναι τελικά ο ίδιος υποψήφιος για τη σκηνοθεσία του στην ταινία Βουγονία, αλλά και η φετινή χρονιά ανήκει δικαιωματικά στο δημιουργικό του ταλέντο καθώς τόλμησε μετά τις Οσκαρικές επιτυχίες να επιλέξει ένα μη ασφαλές έδαφος και να αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να μεγαλώνει το κινηματογραφικό του σύμπαν, κατακτώντας κοινό και κριτικούς σε κάθε νέα του δημιουργία.

