To αριστουργηματικό μπαλέτο "Ζιζέλ" στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης



Το κοινό θα παρακολουθήσει έναν μυστικιστικό θρύλο για τη δύναμη της αγάπης, που υπερνικά ακόμη και τον θάνατο. Η «Ζιζέλ» θεωρείται κορυφαίο δείγμα του ρομαντικού μπαλέτου και πρότυπο εκλεπτυσμένης κίνησης και βαθιάς εκφραστικότητας. Για σχεδόν δύο αιώνες κοσμεί τις σκηνές των σημαντικότερων θεάτρων του κόσμου, ενώ οι ρόλοι της Ζιζέλ και του Αλμπρέχτ παραμένουν όνειρο ζωής για τους μεγαλύτερους χορευτές της διεθνούς σκηνής.

Η υπόθεση βασίζεται σε έναν παλιό γερμανικό θρύλο για τα Βιλί - νύφες που προδόθηκαν από τους αγαπημένους τους και πέθαναν από τον πόνο πριν προλάβουν να παντρευτούν. Σύμφωνα με τον θρύλο, τα μεσάνυχτα αναδύονται από τους τάφους τους και παρασύρουν τους ανυποψίαστους περαστικούς σε έναν αδιάκοπο χορό μέχρι εξάντλησης. Πάνω σε αυτό το σκοτεινό και ποιητικό σκηνικό ξετυλίγεται μια λεπτή και τρυφερή ιστορία αληθινής αγάπης, που κατορθώνει να νικήσει κάθε εμπόδιο.

Το μπαλέτο δημιουργήθηκε το 1841 για τη νεαρή χορεύτρια Καρλότα Γκρίζι. Το λιμπρέτο των Ζυλ-Ανρί Βερνουά ντε Σαιν-Ζωρζ και Θεόφιλου Γκωτιέ αντλεί έμπνευση από το έργο De l'Allemagne (1833) του Χάινριχ Χάινε, καθώς και από το ποίημα Φαντάσματα της συλλογής Les Orientales (1829) του Βίκτωρος Ουγκώ. Η χορογραφία του Μαριύς Πετιπά, όπως παρουσιάστηκε το 1884 με το Αυτοκρατορικό Μπαλέτο της Αγίας Πετρούπολης, έχει καθιερωθεί ως το κλασικό χορογραφικό πρότυπο του έργου.

Από την πρώτη παρουσίασή της στην Όπερα του Παρισιού έως σήμερα, η «Ζιζέλ» συνεχίζει να μαγεύει και να συγκινεί διαχρονικά το κοινό σε όλο τον κόσμο. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα ερμηνεύσουν οι κορυφαίοι σολίστ της Κρατικής Όπερας της Βουδαπέστης, διεθνώς αναγνωρισμένοι δεξιοτέχνες του κλασικού χορού.

Μην χάσετε την ευκαιρία να αγγίξετε τη διαχρονική μαγεία της μεγάλης κλασικής τέχνης και να ζήσετε μια ιστορία που συγκινεί γενιές θεατών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Χορογραφία: Μαριύς Πετιπά, κατά τους Ζαν Κοραλλί και Ζυλ Περρό Μουσική: Αντόλφ Αντάμ Παραγωγή: International Art Bureau της Nina Avramenko Προβολή & Επικοινωνία: ArtsPR

Για μία μοναδική παράσταση Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στις 19:00 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου & Παραλία) «Ζιζέλ» - Μπαλέτο σε δύο πράξεις 1 πράξη: 55 λεπτά 2 πράξη: 60 λεπτά Διάλειμμα: 20 λεπτά Τιμές εισιτηρίων: Διακεκριμένη Ζώνη: Κανονικό: 80 ευρώ, Παιδικό: 40 ευρώ Α Ζώνη: Κανονικό: 65 ευρώ, Παιδικό: 32,5 ευρώ Β Ζώνη: Κανονικό: 50 ευρώ, Παιδικό: 25 ευρώ Γ Ζώνη: Κανονικό: 40 ευρώ, Παιδικό: 20 ευρώ Περιορισμένης ορατότητας: 20 ευρώ, Παιδικό: 10 ευρώ ΑΜΕΑ και συνοδοί: 20 ευρώ Προπώληση εισιτηρίων: https ://www.more.com/gr-el/tickets/music/kratiki