“12 ένορκοι” για 11ο χρόνο στο θέατρο «Αλκμήνη»

Οι θυμωμένοι άντρες του Reginald Rose (12 Angry Men) σε μετάφραση και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, έχοντας κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου, συνεχίζουν ακάθεκτοι την πορεία των sold-out παραστάσεων και μετατρέπουν για 11ο χρόνο το θέατρο Αλκμήνη σε δικαστικό μέγαρο φέρνοντας ξανά τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους.

Η παράσταση έχει αποσπάσει βραβείο κοινού All4Fun και βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών. Στο έργο το κοινό θα απολαύσει τον γνωστό Μεσσήνιο ηθοποιό Τάσο Γιαννόπουλο.



ΥΠΟΘΕΣΗ

Στη Νέα Υόρκη του 1957 ένα αλλοδαπό αγόρι 16 χρόνων κατηγορείται για πατροκτονία. Η ζωή του βρίσκεται στα χέρια 12 ενόρκων οι οποίοι θα αποφασίσουν αν είναι τελικά ένοχο και η απόφασή τους θα πρέπει να είναι ομόφωνη. Στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος βρεθεί ένοχος, η θανατική ποινή είναι υποχρεωτική. Οι 12 άντρες, κλειδωμένοι σ’ ένα μικρό δωμάτιο, άλλοτε συγκρούονται κι άλλοτε ταυτίζονται αντικατοπτρίζοντας τις προκαταλήψεις της κοινωνίας μέσα από 12 πεντακάθαρα ψυχογραφήματα που ξετυλίγονται βίαια μπροστά στα μάτια του θεατή.

Παίζουν: Αντώνης Βαρθαλίτης, Τάσος Γιαννόπουλος, Μάνος Ζαχαράκος, Νικόλας Καλιδώνης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Βαγγέλης Κρανιώτης, Κωνσταντίνος Μπάζας (δ.δ. Βασίλης Φακανάς), Παντελής Παπαδόπουλος, Τάσος Παπαδόπουλος, Πήτερ Ράντλ, Ορέστης Τρίκας, Γιάννης Φιλίππου, Τη φωνή της χαρίζει η Νένα Μεντή.

Συντελεστές: Κείμενο: Reginald Rose, Μετάφραση/Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη, Δραματουργική επεξεργασία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη & Νότης Παρασκευόπουλος, Σκηνικά: David Negrin, Κοστούμια: Κική Μήλιου, Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου, Κίνηση: Χριστίνα Φωτεινάκη, Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Υλοποίηση φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης, Βοηθοί σκηνοθέτη: Μαγδαληνή Παλιούρα, Κατερίνα Κωνσταντέλλου, Creative Agency: GRID FOX, Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού.

