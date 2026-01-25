Γλυφάδα: 46χρονος σκότωσε τον πατέρα του – Είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του το 2014 (βίντεο)

Ο 46χρονος ήταν αμίλητος όσο διέπραττε τη δολοφονία, ενώ φέρεται να ανέβασε την ένταση της μουσικής για να καλύψει τον θόρυβο και τις φωνές.

"Παιδί μου πέθανα τώρα, μη με σκοτώνεις άλλο", αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του 80χρονου πατέρα, λίγο πριν πέσει νεκρός από το χέρι του γιου του, τα οποία προκαλούν ανατριχίλα και αποδεικνύουν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα.

Το φονικό, που έχει ήδη συγκλονίσει την κοινή γνώμη, σημειώθηκε στην πιλοτή της πολυκατοικίας στην οδό Γυθείου, όπου ο 46χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον ηλικιωμένο, περίπου 12 χρόνια μετά την υπόθεση για τον θάνατο της μητέρας του.

Σύμφωνα τον Alpha, που επικαλείται μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα που κάλεσε την αστυνομία, ο δράστης φέρεται να περίμενε το θύμα την ώρα που ετοιμαζόταν να φύγει με το αυτοκίνητό του και τότε του επιτέθηκε. "Τον άκουσα να φωνάζει βοήθεια", είπε, περιγράφοντας στη συνέχεια τη στιγμή που ο ηλικιωμένος φέρεται να ψέλλισε: "Παιδί μου πέθανα τώρα, μη με σκοτώνεις άλλο".

Ο ίδιος μάρτυρας σημείωσε ότι ο 46χρονος ήταν αμίλητος όσο διέπραττε τη δολοφονία, ενώ φέρεται να ανέβασε την ένταση της μουσικής, πιθανότατα για να καλύψει τον θόρυβο και τις φωνές.

"Το περιμέναμε", είπαν οι γείτονες

"Το περιμέναμε…", είπαν οι κάτοικοι στη γειτονιά. Όπως λένε, το σοκ δεν ήρθε μόνο από την αγριότητα της πράξης, αλλά και από το γεγονός ότι ο ίδιος άνθρωπος είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για τη δολοφονία της μητέρας του, το 2014.

Χαρακτηριστικά, κάτοικος της περιοχής περιγράφει πως η υπόθεση είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα στη γειτονιά: "Εδώ στη γειτονιά, το 2014 νομίζω, ήταν που έσφαξε τη μητέρα του. Ε, μετά μπήκε μέσα, το βρήκαν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του, ψυχολογικά και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή βγήκε. Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη σχετικά με αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του", δήλωσε.

Όπως εξηγεί, η κινητοποίηση των Αρχών το πρωί ήταν εκείνη που τους έκανε να καταλάβουν ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί: "Απλώς είχαμε σηκωθεί για καφέ και είδαμε το 100, τους αστυνομικούς, είπαμε κάτι έγινε και βγήκαμε και μάθαμε".

Στη συνέχεια, η ίδια πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά: "Ήταν αυτό που περιμέναμε να σας πω, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήτανε πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί".

"Ήταν χωρισμένοι οι γονείς, είχαν προβλήματα λίγο μπαμπάς και μαμά και γι' αυτό έγινε και το φονικό. Το φονικό της μαμάς, έγινε αλλού, γιατί έμενε ξεχωριστά η μητέρα".

"Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο"

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του: "Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο".

Το χρονικό

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης δέχτηκε τηλεφώνημα από γείτονες, οι οποίοι φέρονται να είδαν τον 46χρονο να χτυπά με μαχαίρι τον πατέρα του. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο λίγο πριν από τις 08:00 και εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, ενώ συνέλαβαν τον 46χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι ο συλληφθείς είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για τον θάνατο της μητέρας του, στις 27 Μαρτίου 2014. Τότε είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, προφυλακίστηκε και αποφυλακίστηκε το 2018 με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση να δίνει το "παρών" σε αστυνομικό τμήμα — κάτι που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκανε κανονικά. Μάλιστα, τελευταία φορά φέρεται να παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2026, ενώ μετά την αποφυλάκισή του δεν είχε απασχολήσει ξανά την ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο, σύμφωνα με τις αρχές, έχει βρεθεί και το αιχμηρό αντικείμενο, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες της υπόθεσης και για το γιατί ο καθ’ ομολογία δράστης είχε αφεθεί ελεύθερος το 2018, ενώ τέσσερα χρόνια νωρίτερα είχε κατηγορηθεί ότι —μέσα στο σπίτι της οικογένειας— μαχαίρωσε θανάσιμα τη μητέρα του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σχετικά με περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού ατόμου πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο συνελήφθη, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Περί ώρα 08:10 άτομο κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.

Άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο άτομο, εντός του χώρου αποσκευών οχήματος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ο δράστης (υιός του θύματος), ο οποίος, σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε, το οποίο κατασχέθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, την 28 Μαρτίου 2014, είχε μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα και είχε ομολογήσει τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του, ομοίως από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Ύστερα από το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και Ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Πηγή: www.thetoc.gr