Κώστας Μακεδόνας: "Να «κλαις αυτούς που δε δακρύζουνε" - Νέο single & Music Video

Ο Κώστας Μακεδόνας παρουσιάζει το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Να κλαις αυτούς που δε δακρύζουνε» σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Μία απόλυτα ερωτική μπαλάντα με στίχους που χτυπούν απευθείας στην καρδιά. Χωρίς εξωραϊσμούς, με βαθιά και ειλικρινή λόγια, με μελοποίηση και ενορχήστρωση που αγγίζουν το συναίσθημα.

Το τραγούδι «Να κλαις αυτούς δε δακρύζουνε», αποτελεί προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ του Κώστα Μακεδόνα, που θα κυκλοφορήσει προσεχώς από το Ogdoo Music group. Ο κορυφαίος στιχουργός του ελληνικού τραγουδιού, Λευτέρης Παπαδόπουλος, γράφει τους στίχους για τα νέα τραγούδια του Κώστα Μακεδόνα και ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος υπογράφει τις μελωδίες και τις ενορχηστρώσεις.

Το τραγούδι & το Music Video κυκλοφορούν σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το Ogdoo Music Group.