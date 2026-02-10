Στα αγγλικά κυκλοφορεί «Ο Επιζών – Μια δεύτερη ευκαιρία» της Μαρίλλης Διαμαντή

Το βιβλίο «Ο Επιζών – Μια δεύτερη ευκαιρία» της Μαρίλλης Διαμαντή εκδόθηκε από τον αμερικανικό εκδοτικό οίκο Manhattan Book Group

Από τον έγκριτο αμερικανικό εκδοτικό οίκο Manhattan Book Group κυκλοφόρησε πρόσφατα, στην αγγλική γλώσσα, το βιβλίο της Μαρίλλης Διαμαντή «Ο Επιζών – Μια δεύτερη ευκαιρία» με τίτλο «Second Chance».

Το βιβλίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε δεύτερη έκδοση από τις Εκδόσεις Αγγελάκη και αφηγείται την απίθανη, αληθινή ιστορία του Παύλου και της οικογένειάς του, οι οποίοι αντιστάθηκαν στις δυνάμεις Κατοχής κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα στη σκοτεινότερη περίοδο της ανθρωπότητας, η οικογένεια πολέμησε ενωμένη — ο Παύλος μαζί με τα αδέρφια του, την Κατίνα, τον Χρήστο, τον Θεόδωρο και τον Ευθύμιο — μέχρι τη στιγμή που η μοίρα τούς έφερε αντιμέτωπους με το εκτελεστικό απόσπασμα.

Ο Παύλος επέζησε από θαύμα, ακόμη και μετά τη χαριστική βολή, παραμένοντας ο μοναδικός επιζών μιας οικογένειας που σφραγίστηκε από την τραγωδία. Μέσα από τα μάτια της κόρης του, ο αναγνώστης γίνεται μάρτυρας μιας ιστορίας που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και φωτίζει τη δύναμη της μνήμης, της αγάπης και της επιβίωσης.

Με φόντο την κατεχόμενη Ευρώπη, το βιβλίο αποτελεί μια αγωνιώδη εξερεύνηση των ακραίων εμπειριών του πολέμου, αναδεικνύοντας τόσο τον αφόρητο πόνο της απώλειας όσο και τον θρίαμβο του ανθρώπινου πνεύματος στις πιο σκοτεινές στιγμές της Ιστορίας.

Ας ακολουθήσουμε τον Παύλο στο παράδοξο ταξίδι του ανάμεσα στις σκιές του πολέμου και ας ανακαλύψουμε τη σπίθα του θάρρους που αρνείται να σβήσει.

Η έκδοση από τον εκδοτικό οίκο Manhattan Book Group με έδρα τη Νέα Υόρκη προσδίδει στο έργο νέα διάσταση και το καθιερώνει ως μια ιστορία παγκόσμιας σημασίας, μια μαρτυρία που αξίζει να διαβαστεί, να διασωθεί και να μεταδοθεί και εκτός Ελλάδας.

Σημαντικά ΜΜΕ της Αμερικής χαρακτήρισαν το βιβλίο βαθιά συγκινητικό, καθηλωτικό και εμπνευσμένο, μοναδικό μείγμα αφήγησης, ιστορίας και μαρτυρίας.

Οι αναγνώστες μπορούν να προμηθευτούν το «Second Chance» τόσο από το Amazon όσο και από τη μεγαλύτερη αλυσίδα βιβλιοπωλείων των ΗΠΑ Barnes & Noble.

Η ελληνική έκδοση διατίθεται εδώ.