Χορευτική Παράσταση Σύγχρονου Χορού: The Creatures Conversations-Witches, από την ομάδα χορού Kaviria Dance co

Επαναστατούν και κατοχυρώνουν τη δύναμή τους, η καθεμία με δική της αφετηρία, τη δική της σοφία, τα δικά της βιώματα.
Γιατί, τελικά, μαγεία είναι η επαναστατικότητα της γυναικείας φύσης και η επανάκτηση της δύναμής της.
Σας προσκαλούμε σε μια χορευτική παράσταση σύγχρονου χορού με οπτικοακουστικά εφέ που θα σας φέρει πιο κοντά στη μαγεία!
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 26, 27 και 28 Φεβρουαρίου στις 22:30
Θέατρο Ροές, (Ιάκχου 16, Γκάζι, Αθήνα)
Διάρκεια: 50 λεπτά
Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/roes-the-creatures-conversations-witches/
Συντελεστές
Χορογραφία-Σκηνοθεσία: Γιάννα Αλαμάνου
Ερμηνεία, Ανάπτυξη Υλικού: Ματίνα Καϊάφα, Ανδρέας Teddy Λαζαράκος, Πανωραία Βαδάση Γκούρλια
Σχεδιασμός φωτισμού: Λία Μιχάλη (Phatehousa Lighting)
Οπτικά εφέ: Πάνος Κουτέλας
Μουσική επιμέλεια: Ορέστης Τάνης
Κατασκευή μασκών: Αναστασία Καλαθά
Επιμέλεια αφίσας: Γιάννα Αλαμάνου, Άρτεμις Πράπα
Επιμέλεια παραγωγής: Ελένη Σακοράφα
Οργάνωση παραγωγής: Casa de Arte Kabeiria
Επικοινωνία: ArtsPR