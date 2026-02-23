Χορευτική Παράσταση Σύγχρονου Χορού: The Creatures Conversations-Witches, από την ομάδα χορού Kaviria Dance co

Οι μάγισσες ήταν και είναι θηλυκότητες που είχαν και έχουν τη γνώση, χειραφετημένες, πνευματικές και επαναστατικές. Τρία πλάσματα, τρεις θηλυκές ενέργειες, καθεμία έχοντας υποστεί καταπίεση της δύναμής της στη δική της εκδοχή, συναντιούνται στη σκηνή του θεάτρου Ροές, γνωρίζονται, και μας αφηγούνται, χορεύοντας, τη δική τους ιστορία μεταμόρφωσης.

Επαναστατούν και κατοχυρώνουν τη δύναμή τους, η καθεμία με δική της αφετηρία, τη δική της σοφία, τα δικά της βιώματα.

Γιατί, τελικά, μαγεία είναι η επαναστατικότητα της γυναικείας φύσης και η επανάκτηση της δύναμής της.

Σας προσκαλούμε σε μια χορευτική παράσταση σύγχρονου χορού με οπτικοακουστικά εφέ που θα σας φέρει πιο κοντά στη μαγεία!

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 26, 27 και 28 Φεβρουαρίου στις 22:30

Θέατρο Ροές, (Ιάκχου 16, Γκάζι, Αθήνα)

Διάρκεια: 50 λεπτά

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/roes-the-creatures-conversations-witches/

Συντελεστές

Χορογραφία-Σκηνοθεσία: Γιάννα Αλαμάνου

Ερμηνεία, Ανάπτυξη Υλικού: Ματίνα Καϊάφα, Ανδρέας Teddy Λαζαράκος, Πανωραία Βαδάση Γκούρλια

Σχεδιασμός φωτισμού: Λία Μιχάλη (Phatehousa Lighting)

Οπτικά εφέ: Πάνος Κουτέλας

Μουσική επιμέλεια: Ορέστης Τάνης

Κατασκευή μασκών: Αναστασία Καλαθά

Επιμέλεια αφίσας: Γιάννα Αλαμάνου, Άρτεμις Πράπα

Επιμέλεια παραγωγής: Ελένη Σακοράφα

Οργάνωση παραγωγής: Casa de Arte Kabeiria

Επικοινωνία: ArtsPR