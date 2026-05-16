11 συλλήψεις σε νέα αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Εντεκα συλλήψεις για διάφορα αδικήματα έγιναν σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία την περασμένη Τετάρτη, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγιναν έλεγχοι σε 597 άτομα, εκ των οποίων 533 ήταν Ελληνες και 64 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 45 άτομα, από τα οποία 36 ήταν Ελληνες και 9 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 21 άτομα.

Παράλληλα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 445 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 130 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στη Μεσσηνία πέντε συλλήψεις έγιναν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα συνελήφθη ένας 29χρονος Αλβανός και μία 31χρονη Ελληνίδα στη Σάντοβα γιατί κατείχαν από κοινού 10,5 γραμμάρια χασίς, ένας 47χρονος στο Μελιγαλά με 0,2 γραμμάρια κοκαΐνης, ένας 56χρονος στην Ανθούσα με ένα γραμμάρια ηρωίνης, ένας 25χρονος στον Αγιαννάκη με 1,35 γραμμάρια χασίς και ένας 25χρονος Αλβανός στα Φιλιατρά με 1,86 γραμμάρια χασίς και παράλληλα για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ακόμη συνελήφθη ένας 15χρονος Ρομά στα Ακοβίτικα για στέρηση δελτίου ταυτότητας και η 33χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του και ένας ακόμη 52χρονος στην Καλαμάτα για στέρηση δελτίου ταυτότητας. Επιπλέον συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα μιας και είχε λήξει η άδεια του κυνηγετικού του όπλου και τέλος ένας αλλοδαπός που διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.