Οι Ανοιχτές Πόρτες επιστρέφουν στα οινοποιεία της Πελοποννήσου

Για ακόμη μία χρονιά, οι οινόφιλοι και οι επισκέπτες της Πελοποννήσου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του κρασιού, καθώς οι Ανοιχτές Πόρτες 2026 επιστρέφουν το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου, σε μια μεγάλη γιορτή του ελληνικού αμπελώνα και του οινοτουρισμού.

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης των Δρόμων του Κρασιού της Ελλάδας, τα επισκέψιμα οινοποιεία, μέλη των Δρόμων του Κρασιού της Πελοποννήσου, ανοίγουν τις πόρτες τους και προσκαλούν το κοινό να γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους, τις ιστορίες και τα κρασιά πίσω από κάθε οινοποιείο.

Για δύο ημέρες, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους χώρους παραγωγής και στους αμπελώνες, να συμμετέχουν σε ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες, να ανακαλύψουν τις ιδιαίτερες ποικιλίες και την οινική ταυτότητα κάθε περιοχής, αλλά και να απολαύσουν ειδικές δράσεις και εμπειρίες που θα πραγματοποιούνται στα οινοποιεία.

Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται ειδικές δράσεις που συνδέουν το κρασί με τη φύση, την ευεξία και τον πολιτισμό, όπως yoga ανάμεσα στους αμπελώνες, ποδηλατικές διαδρομές, θεματικά workshops, picnic μέσα στη φύση, εκθέσεις και δράσεις τέχνης, αναδεικνύοντας τον σύγχρονο χαρακτήρα του οινοτουρισμού. Από την ορεινή Αιγιάλεια και τη Μαντινεία έως τη Νεμέα, την Αργολίδα, την Ηλεία και τη Μεσσηνία, η Πελοπόννησος παρουσιάζει τον πλούτο και τη διαφορετικότητα του αμπελώνα της μέσα από ένα διήμερο αφιερωμένο στο κρασί και την φιλοξενία. Οι οινόφιλοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν εμβληματικές ποικιλίες που έχουν ταυτιστεί με την Πελοπόννησο, όπως το εμβληματικό Αγιωργίτικο της Νεμέας, το ζωηρό Μοσχοφίλερο της Μαντινείας, τον ορεινό Ροδίτη της Αιγιάλειας και τη σύγχρονη δυναμική της Μαυροδάφνης.

Τα οινοποιεία της Πελοποννήσου που συμμετέχουν στις Ανοιχτές Πόρτες 2026 είναι: Μεσσηνία: Παναγιωτόπουλος Family Estate Wines, Αχαΐα: Μέγα Σπήλαιο Estate, Οινοποιείο Ρούβαλη, Achaion Winery, House of Clauss, Ηλεία: Κτήμα Ολυμπία Γη, Κτήμα Μπριτζίκη, Κτήμα Μερκούρη, Drouva Winery, Κτήμα Σταυρόπουλου Αργολίδα – Κορινθία: Οινοποιείο Παπαντώνη, Κτήμα Σκούρα, Nikolaou Estate, Semeli, Κτήμα Γκόφα, Raptis Boutique Winery, Κτήμα Παλυβού, Barafakas Winery, Domaine Nicolas Répanis, Οινοποιειο Λαφαζάνη, Αρκαδία: Κτήμα Παναγόπουλου, Κτήμα Τσέλεπου. Ώρες λειτουργίας: 11 π.μ.–7 μ.μ.. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.