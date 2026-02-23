Ανοιχτό κάλεσμα για δωρεάν εκπαίδευση καλλιτεχνών βασισμένη στη μεθοδολογία MPAS - Από 27 έως 29 Μαρτίου στην Αθήνα

Σε δωρεάν τριήμερο εκπαιδευτικό εργαστήρι αυτοανάπτυξης πάνω στη μεθοδολογία MPAS προσκαλεί να συμμετάσχουν καλλιτέχνες η μη κερδοσκοπική εταιρεία Hopeart, από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Art for the Prevention of Mental Health Problems».

Μέσω μίας μοναδικής, διεπιστημονικής μεθοδολογίας που συνδυάζει τη δημιουργική έκφραση με την ψυχολογία, τη θεραπεία μέσω της αφήγησης και πρακτικές όπως ο χορός και η μουσική, η μεθοδολογία MPAS επιδιώκει να «επανασυνδέσει» τους νέους με τον εαυτό τους, τους άλλους και το πολιτισμικό περιβάλλον τους.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα εξερευνηθούν καλλιτεχνικές και συνδυαστικές πρακτικές, που διατρέχουν αφήγηση, κίνηση, μουσική, ζωγραφική και performance. Η βιωματική διαδικασία θα στηριχθεί σε τρεις βασικούς άξονες: Την έννοια του ανήκειν, την ταυτότητα και την προσωπική αποστολή.

Αυτή η μεθοδολογία έχει αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από τη συνεργασία της Hopeart με οργανισμούς από την Ισπανία (Proyecto Nagual), τη Βουλγαρία (APB) και την Ιταλία (Omphalos). Μέσα από τη συνάντηση διαφορετικών γλωσσών, εμπειριών και μορφών εξειδίκευσης στους τομείς της τέχνης, της ψυχικής υγείας και της ενδυνάμωσης κοινοτήτων, γεννήθηκε ο κοινός σκοπός: Να αναδειχθεί η τέχνη ως μέσο πρόληψης, σύνδεσης και καλλιέργειας του ανήκειν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος online και να στείλουν ένα βιογραφικό σημείωμα (link παρακάτω). Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.

Όσοι επιλεγούν θα πρέπει να έχουν διαθεσιμότητα κατά τις ημέρες και ώρες του εργαστηρίου:

Ημερομηνίες πραγματοποίησης εκπαίδευσης:

Παρασκευή 27 Μαρτίου (17:00-21:00)

Σάββατο 28 Μαρτίου (10:00-17:00)

Κυριακή 29 Μαρτίου (10:00-15:00)

Φόρμα συμμετοχής:

https://forms.gle/RUv2vCzSYk1NBztE9

INFO

Hopeart: https://www.hopeart.gr/

MPAS: https://mpas-project.eu/

Σχετικά με το πρόγραμμα MPAS

Το πρόγραμμα Art for the Prevention of Mental Health Problems (MPAS) είναι μία διετής ευρωπαϊκή συνεργασία (συγχρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα «Creative Europe» της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που αξιοποιεί τη δύναμη των τεχνών για την πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας μεταξύ ευάλωτων νέων ενηλίκων (ηλικίας 18-30 ετών), ιδίως εκείνων που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως μετανάστες, πρόσφυγες, μειονότητες και άνεργοι.

Τα κύρια αποτελέσματα του προγράμματος περιλαμβάνουν ένα πρακτικό εργαλείο (toolkit) για καλλιτέχνες, ένα πρόγραμμα κατάρτισης (που παρέχεται τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά) για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των καλλιτεχνών σε όλη την Ευρώπη, καθώς και μία σειρά 30 εργαστηρίων με βάση την τέχνη, τα οποία απευθύνονται σε τουλάχιστον 300 νέους συμμετέχοντες στις χώρες-εταίρους. Ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική ένταξη και την ισορροπία των φύλων στον σχεδιασμό του και προωθώντας τη διαπολιτισμική ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών, το MPAS συμβάλλει στις προτεραιότητες της ΕΕ για την καινοτομία, την υγεία και την πολιτιστική συνεργασία, θέτοντας τις βάσεις για ένα αναπαραγώγιμο ευρωπαϊκό μοντέλο πρόληψης ψυχικής υγείας με βάση την τέχνη.

