Ο Θεόδωρος Λάμπρος στην εκπομπή «Με τη ματιά του απόδημου»

Στην εκπομπή «Με τη ματιά του απόδημου» του Απόδημου Παλμού, με παρουσιαστή τον Χρήστο Μουρτζούκο, φιλοξενήθηκε ο ιστορικός Θεόδωρος Λάμπρος, ο οποίος ανέλυσε με διεισδυτικό τρόπο την Ελληνική Επανάσταση, δύο ημέρες πριν την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν τα διαχρονικά διδάγματα του 1821 και τα μηνύματα που εξακολουθούν να συνοδεύουν τον ελληνισμό μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η εθνική εορτή δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά μια ουσιαστική αφορμή για αναστοχασμό γύρω από τις έννοιες της ελευθερίας, της λογικότητας και της εθνικής ταυτότητας.

Ο κ. Λάμπρος αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο της Φιλικής Εταιρείας, καθώς και στη συμβολή των Ελλήνων εκτός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που αποτέλεσαν κρίσιμο παράγοντα για την προετοιμασία και την έκβαση της Επανάστασης. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι ισορροπίες ανάμεσα στην ενότητα και τις εσωτερικές εντάσεις των επαναστατών, ενώ έγινε εκτενής αναφορά στη συμβολή της Επανάστασης στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας και στη διαχρονική εξέλιξή της.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, επιχειρήθηκε και μια σύγχρονη ανάγνωση της έννοιας της ελευθερίας, συγκρίνοντας την αντίληψη των αγωνιστών του 1821 με τον τρόπο που αυτή νοηματοδοτείται στον σημερινό κόσμο των πολλαπλών προκλήσεων.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε σε κομβικά ιστορικά γεγονότα, όπως η απελευθέρωση της Καλαμάτας, η στρατηγικής σημασίας μάχη στα Δερβενάκια, καθώς και η επέτειος των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου, που παραμένει σύμβολο αυτοθυσίας και εθνικής αξιοπρέπειας.

Ξεχωριστή θέση στην εκπομπή κατείχε η αναφορά στην επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Ντίσελντορφ. Η εκδήλωση, αφιερωμένη στην Ελληνική Επανάσταση και στα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, αναμένεται να αποτελέσει σημείο συνάντησης της ομογένειας και ζωντανής σύνδεσης με την ιστορική μνήμη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρευρεθούν οι Ανδρέας Νικολόπουλος και Δημήτρης Βερδελής από την Ελλάδα, οι οποίοι θα μιλήσουν για την Επανάσταση, την ιστορία των προγόνων τους και τη συμβολή τους στον Αγώνα. Η παρουσία τους προσδίδει έναν ιδιαίτερο, βιωματικό χαρακτήρα στην εκδήλωση, αναδεικνύοντας τη συνέχεια της ιστορικής μνήμης και τη σημασία της διατήρησης της εθνικής συνείδησης στη διασπορά.

Η επετειακή αυτή πρωτοβουλία δεν αποτελεί απλώς μια τιμητική αναφορά στο παρελθόν, αλλά μια ζωντανή υπενθύμιση της ευθύνης για τη διατήρηση των αξιών της ελευθερίας, της ενότητας και της ιστορικής αυτογνωσίας στο παρόν και το μέλλον.