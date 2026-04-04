“Cyberpunk 2077: A portrait study” ατομική έκθεση του Γιώργου Καστάνη [guadalooz]



Η ατομική έκθεση του Γιώργου Καστάνη -καλλιτεχνικό ψευδώνυμο guadalooz- με τίτλο “Cyberpunk 2077: A portrait study” παρουσιάζεται στο Δρoμοκαΐτειο, στο Δάφτσειο κτίριο, από τις 25 Απριλίου έως τις 15 Μαΐου.

Ένα ζωγραφικό εγχείρημα είκοσι πέντε πορτραίτων εμπνευσμένο από τους ψηφιακούς χαρακτήρες ενός βιντεοπαιχνιδιού του “Cyberpunk 2077”, το οποίο γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας λόγω covid, ως αποτέλεσμα της βαθιάς εμβύθισης του καλλιτέχνη στον ψηφιακό κόσμο του παιχνιδιού.

Βρίσκοντας κοινό έδαφος ανάμεσα στους δύο «δυστοπικούς κόσμους», τον πραγματικό και τον ψηφιακό, το Cyberpunk 2077: a portrait study αναδύθηκε ως ένα μοναδικό και διακριτό ζωγραφικό εγχείρημα, συνδυάζοντας επιρροές από την pop art, τη street art, τον νεο-εξπρεσιονισμό, το punk κίνημα και τον ποιητικό ρεαλισμό ως προς το περιεχόμενό του.

Με τα λόγια του καλλιτέχνη:

«Ένα παγκόσμιο πέπλο τρόμου καταβρόχθιζε την ψυχή της ανθρωπότητας. Κάθε προσπάθεια κοινωνικοποίησης εκείνη την περίοδο ήταν αδύνατη — ουσιαστικά ποινικοποιημένη. Παραδόξως, τότε φαινόταν πιο φυσικό να δημιουργεί κανείς σχέσεις με ανύπαρκτα ανθρώπινα όντα παρά με υπαρκτά, καθώς τα υπαρκτά δεν ήταν πραγματικά παρόντα. Τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως άνθρωπος, δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να καταφύγω σε ψηφιακούς χαρακτήρες. Έτσι, για δύο χρόνια έζησα μέσα στον κόσμο ενός βιντεοπαιχνιδιού. Αυτή η περίοδος έχει χαραχτεί στη μνήμη μου ως ένα διεθνές συλλογικό τραύμα».

Μέσα στο πλαίσιο της απόλυτης απομόνωσης, της κοινωνικής αποσύνθεσης και της δυσκολίας επιβίωσης, ο «τέλειος καμβάς» είχε διαμορφωθεί ώστε ο καλλιτέχνης να ξεδιπλώσει τη δική του ζωγραφική αφήγηση «σε έναν κόσμο που ασφυκτιά». Μια βαθιά ενδοσκοπική αφήγηση, αποτελούμενη από 25 “dramatis personae”.Το έργο αντανακλά την προσωπική τοποθέτηση του καλλιτέχνη απέναντι στο ερώτημα: «Αν η ανθρωπότητα είχε πολλαπλά πρόσωπα στην εποχή του Ύστερου Καπιταλισμού, πώς θα μπορούσε άραγε να μοιάζει;»

Κάθε πορτρέτο απεικονίζει ένα διαφορετικό πρόσωπο και κάθε πρόσωπο ενσαρκώνει μια φιλοσοφική έννοια ή κατάσταση όπως αυτή εκδηλώνεται στο τρίπτυχο: Εξουσία – Εξέγερση – Ατομικισμός. Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δεν είναι οριστική· καθώς ο εσωτερικός κόσμος εκφράζεται αινιγματικά, οι ευέλικτοι ζωγραφικοί χαρακτήρες θολώνουν τα όρια της ερμηνείας, ανοίγοντας έναν χώρο διαλόγου ανάμεσα στα 25 πορτρέτα και τον θεατή. Δημιουργείται μια αλληλεπίδραση μέσω του αντικατοπτρισμού, της παρατήρησης και των αμοιβαίων βλεμμάτων, ικανή να αφυπνίσει συναισθήματα, μνήμες και σκέψεις.

Μια μελέτη 25 πορτρέτων, δεξιοτεχνικά ζωγραφισμένων χαρακτήρων ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας — ένα αυθεντικό δημιουργικό εγχείρημα 25 μαγευτικών μορφών που αναπνέουν μαζί μας, αιχμαλωτίζουν το μυαλό και την ψυχή μας, μας καλούν να αγκαλιάσουμε το μυστήριό τους και να στοχαστούμε πάνω στο παράλογο της κοινής μας ύπαρξης σε «έναν κόσμο που γνωρίζει και βλέπει, κι όμως προσποιείται πως δεν γνωρίζει ούτε βλέπει».

Αθηναΐς Πόθου

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Ο Γιώργος Καστάνης έχοντας αφήσει την Αθήνα λόγω καραντίνας και ζώντας για 3,5 χρόνια στον τόπο καταγωγής του πατέρα του, στο Μεσοχώρι Υπάτης στους πρόποδες της Οίτης, αφοσιώθηκε στη δημιουργία των 25 πορτρέτων του Cyberpunk 2077: A portrait study. Η επιθυμία του να εκθέσει το έργο του σε έναν μη συμβατικό χώρο τέχνης, ο οποίος θα πλαισίωνε καλύτερα τον χαρακτήρα του πρότζεκτ, τον οδήγησε στην επιλογή ενός χώρου όπως το Δρομοκαΐτειο. Η έγκριση από το εν λόγω ίδρυμα να διεξαχθεί η έκθεση στο Δάφτσειο κτίριο του προσέφερε μεγάλη συγκίνηση. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της έκθεσης, ο δημιουργός του Cyberpunk 2077: A portrait study, έφυγε δυστυχώς πολύ ξαφνικά από τη ζωή στις 15 Φεβρουαρίου, από ανακοπή.

Με πρωτοβουλία του αδελφού του και της συντρόφου του, η οποία υπήρξε συνοδοιπόρος σε αυτό το μεγάλης σημασίας προσωπικό ζωγραφικό του ταξίδι, η έκθεση θα διεξαχθεί προς μνήμη του με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμούσε, ώστε να τιμήσει το έργο του, που με αγάπη και πάθος υπηρέτησε, αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο, που με αλήθεια και θάρρος ακολουθούσε τα όνειρά του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Επιμέλεια έκθεσης: Αθηναΐς Πόθου

Παραγωγή: Πάνος Καστάνης , Praxis de Poetica

Φωτισμός: Λία Μιχάλη

Γραφιστικά: Κώστας Καρβέλης

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

www.yorgos-kastanis.net

INFO

Τόπος διεξαγωγής της έκθεσης: Δρομοκαΐτειο (Δάφτσειο κτίριο) |

Ιερά οδός 343, Χαϊδάρι

Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 25 Απριλίου 2026, 18:00

Διάρκεια έκθεσης: 25 Απριλίου-15 Μαΐου 2026

Ώρες λειτουργίας: 18:00 – 21:00