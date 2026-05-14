Ξεκινά η τοπογραφική αποτύπωση: Το πρώτο βήμα για πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας

Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025 υπεγράφη από τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και τον Αλέξανδρο Τσαβδαρόγλου, νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου σχήματος, «Σχεδιασμός Ανώνυμος Εταιρία Μελετών – Σύμβουλων και Διοίκησης Έργων Υποδομής δ.τ. Σχεδιασμός Α.Ε –Σιολίδης Ιωάννης», σύμβαση για την εκτέλεση της μελέτης: «Αποτύπωση –κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής, γεωλογική μελέτη, οριοθέτηση ρεμάτων, περιβαλλοντική μελέτη, περιοχής επέκτασης Ρυμοτομικού Σχεδίου Ανατολικής Παραλίας Δήμου Καλαμάτας» προϋπολογισμού μελέτης 483.804,47 Ευρώ. Αντικείμενο της υπό εκπόνησης μελέτης είναι η επέκταση και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή της Ανατολικής Παραλίας. Οπως ανέφερε στην “Ε” ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, ο ανάδοχος θα ξεκινήσει την τοπογραφική αποτύπωση, έχοντας γίνει η απαραίτητη συνεννόηση με τη Διεύθυνση της Πολεοδομίας, όντας βασικό μέρος της Πολεοδομικής Μελέτης. Ο ίδιος υπενθύμισε πως το αντικείμενο περιλαμβάνει τη σύνταξη μια σειράς μελετών – εργασιών. Πρόκειται για την τοπογραφική αποτύπωση – κτηματογράφηση, την πολεοδομική μελέτη, τη μελέτη πράξης εφαρμογής, τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για δόμηση, τη μελέτη οριοθέτησης - διευθέτησης υδατορεμάτων, καθώς και την περιβαλλοντική μελέτη. Η περιοχή μελέτης οριοθετείται από τις οδούς Ναυαρίνου στο νότιο τμήμα της, Λακωνικής στο Βόρειο, Καρακούση στο δυτικό της τμήμα, ενώ στο ανατολικό της μέρος εφάπτεται με το όριο της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας. Οι προβλεπόμενες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, χρήσεις γης είναι της Γενικής Κατοικίας και του Τουρισμού Αναψυχής. Η συγκεκριμένη περιοχή, 440 στρεμμάτων, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξη της Καλαμάτας καθώς περιλαμβάνει το τελευταίο τμήμα του ανατολικού παραλιακού μετώπου της πόλης που δεν έχει ακόμα οργανωθεί πολεοδομικά. Η ολοκλήρωση της χάραξης και διάνοιξης της οδού Κρήτης θα δώσει τη δυνατότητα της αποσυμφόρησης της παραλιακής οδού Ναυαρίνου (ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες) και της ενίσχυσης και επέκτασης των χρήσεων αναψυχής, αθλητισμού και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο. Αυτό που επισημαίνουν πάντως κάτοικοι της περιοχής είναι πως θα πρέπει να διατηρηθεί το πράσινο του δρόμου και να συνεχιστεί όταν ανοίξει, καθώς αποτελεί μια ιδιαίτερη διαδρομή της πόλης. Παράλληλα, γίνεται λόγος για αναγκαία επιδιόρθωση σημείων στα δύο πεζοδρόμια, καθώς σε κάποια σημεία το ριζικό σύστημα των δέντρων έχει σπάσει το τσιμέντο, με την ορατότητα να μην είναι η καλύτερη τις βραδινές ώρες λόγω αραιού φωτισμού.

Τ.Αν.