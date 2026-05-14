Εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης στη μειοδότρια εταιρία: Θετική εξέλιξη για το Φιλιατρινό Φράγμα

Θετική εξέλιξη υπάρχει για το πολύπαθο έργο των δικτύων στο Φιλιατρινό Φράγμα, καθώς ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας με απόφασή του, μεταξύ άλλων, εγκρίνει και την ανάθεση της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου στη μειοδότρια εταιρεία, με έκπτωση 27,56%.

Ειδικότερα, ο υπουργός αποφάσισε:

“1. Τη συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 1966/2025

απόφασης του 4ου Κλιμακίου Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Την ακύρωση της με αρ. πρωτ. 167460/10-10-2025 (ΑΔΑ: 61Δ2465ΧΘΞ-ΞΓΧ) Απόφασης

Έγκρισης του από 11/07/2025 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών

της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Απόφασης, για το έργο: «Αρδευτικά δίκτυα αξιοποίησης φράγματος λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας».

Την αποδοχή των πρόσθετων διευκρινίσεων επί της χαμηλής οικονομικής προσφοράς του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ

Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ».

Την έγκριση του από 16/04/2026 Πρακτικού ΙI Αξιολόγησης Πρόσθετων διευκρινίσεων της

Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αρδευτικά δίκτυα αξιοποίησης φράγματος λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 52.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα (προσωρινός ανάδοχος) με

την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» με α/α κατάθεσης προσφοράς 335192, ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση, ποσοστού 27,56%, επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου”.

Οπως αναφέρεται, “κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016, με την κατάθεση του αναλογούντος παραβόλου σύμφωνα με το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 4.3 της διακήρυξης.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους διαγωνιζόμενους (προσφέροντες) του υπόψη διαγωνισμού, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ. του ΥΠΥΜΕ”.

Με την απόφασή του το 4ου Κλιμάκιο Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μεταξύ άλλων, “έκρινε, αναπτύσσοντας εκτενή αιτιολόγηση, ότι με επαρκή και νόμιμη αιτιολογία η οικονομική προσφορά του μειοδότη οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» τεκμηριώθηκε πλήρως, είναι υλοποιήσιμη, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν καθίσταται ασυνήθιστα χαμηλή και η προσφερόμενη τιμή δεν είναι ανεπαρκής, εφόσον το αποτέλεσμα της οποίας είναι θετικό και όχι ζημιογόνο”.

Γ.Σ.