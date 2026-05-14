Δημοπρατείται από το υπουργείο Πολιτισμού: Εργο 1,7 εκ. ευρώ για το δυτικό τείχος του Κάστρου Μεθώνης

Το σημαντικό έργο στερέωσης και αποκατάστασης του επιθαλάσσιου δυτικού τείχους του νότιου περιβόλου του Κάστρου Μεθώνης, προϋπολογισμού 1,7 εκ. ευρώ, δημοπρατεί η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί στις 3 Ιουνίου και της αποσφράγισης των προσφορών 5 μέρες αργότερα.

Οπως σημειώνεται, “αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους και των πύργων του Κάστρου Μεθώνης, με στόχο την αποκατάσταση της μορφολογικής και στατικής του ενότητας, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διατήρησης του μνημείου.

Το κάστρο της Μεθώνης, ένα από τα σημαντικότερα οχυρωματικά σύνολα της Μεσογείου, αναπτύσσεται σε στενόμακρη χερσόνησο μήκους περίπου 500 μέτρων και περιλαμβάνει τον νότιο περίβολο, όπου βρισκόταν η κυρίως καστροπολιτεία, και την ακρόπολη στο βόρειο βραχώδες άκρο.

Το δυτικό παραθαλάσσιο τείχος, μήκους περίπου 400 μέτρων, κατασκευάστηκε τον 13ο αιώνα και διατηρείται καθ’ ύψος έως τις επάλξεις. Συντίθεται από πλακοειδείς λίθους με αργολιθοδομή στον πυρήνα και ενισχύεται με τετράπλευρους πύργους, ενώ σε κρίσιμες θέσεις (γωνίες, τόξα, θυρώματα) έχουν χρησιμοποιηθεί επιμελώς λαξευμένοι πωρόλιθοι.

Η τοιχοποιία παρουσιάζει εκτεταμένες βλάβες, κυρίως λόγω της μακροχρόνιας έκθεσης στο θαλάσσιο περιβάλλον και της αποδιοργάνωσης του φέροντος οργανισμού. Παρατηρούνται σπηλαιώσεις στη βάση, ρηγματώσεις, αποσάθρωση της λιθοδομής και αστοχίες στον εσωτερικό πυρήνα, καθώς και φαινόμενα υποσκαφής στη θεμελίωση. Η ανεξέλεγκτη απορροή των ομβρίων και η ανάπτυξη αυτοφυούς βλάστησης επιτείνουν τη φθορά και επιβαρύνουν τις συνθήκες ευστάθειας του μνημείου.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις περιλαμβάνουν: Την ανακατασκευή των τμημάτων των μεταπύργιων διαστημάτων που έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς και την επιχωμάτωση των κρατήρων με οπλισμένες επιχώσεις. Τη συμπλήρωση και στερέωση των μεταπύργιων διαστημάτων που έχουν διατηρηθεί και κινδυνεύουν από κατάρρευση. Την ανακατασκευή του Πύργου 06 που έχει καταρρεύσει ολοκληρωτικά”.

Στο σχέδιο της διακήρυξης αναφέρεται πως “οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου είναι: Καθαρισμοί και προσεκτικές εκριζώσεις φυτών, ώστε να αποκαλυφθούν οι επιφάνειες των δομικών μελών των τειχών, δοκιμαστικές τομές κατά τις οποίες θα αποσαφηνιστούν αδιευκρίνιστα τμήματα του τείχους και των κατασκευών στο εσωτερικό του, αποχωματώσεις, καθαιρέσεις αποδιοργανωμένων τμημάτων, αποδόμηση αποκολληθέντων τμημάτων τοιχοποιίας, εφαρμογή κονίας διαχωρισμού κατασκευαστικών φάσεων, άμεσες σωστικές εργασίες στον

Πύργο 01 και 03, ανακατασκευή των απολισθέντων λίθινων αρχιτεκτονικών μελών σε όλο το μήκος του τείχους και των πύργων, συρραφή ρηγματώσεων, εξωτερικές συμπληρώσεις λιθοδομών -αρμολόγηση – ενέματα”.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε 720 ημέρες, σχεδόν 2 χρόνια. Το έργο έχει ενταχθεί στο “ΤΠΑ ΥΠΠΟ Α. Πολιτιστική Κληρονομιά 2021-2025” και συγχρηματοδοτείται

από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Γ.Σ.