Ανοιξε ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών: Ανάδοχος για το μεγάλο έργο στο Δημοτικό Στάδιο

Τον οριστικό ανάδοχο για το έργο «Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, ανέδειξε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών.

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του σταδίου. Στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εικόνας της αθλητικής υποδομής, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες υπογράφηκε στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη η σύμβαση για το υποέργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Λειτουργικού Εξοπλισμού», στο πλαίσιο της πράξης «Βελτίωση - Αναβάθμιση Υποδομών Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 266.600 ευρώ.