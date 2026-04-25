Βασίλης Προδρόμου: «Ριχ' τε με μες στα δοξάρια»

Ο Βασίλης Προδρόμου στον Σταυρό του Νότου Club, την Πέμπτη 30 Απριλίου, παίρνει βαθιά ανάσα και ξεχύνεται χωρίς δεύτερες σκέψεις σε έναν κόσμο που, όπως λέει κι ο ποιητής, τον έχει ονειρευτεί, τον έχει περπατήσει και σίγουρα υπάρχει.

Αυτόν τον "καινούργιο" μουσικό κόσμο φτιάχνουν ο Δημήτρης Σίντος με τις ανατρεπτικές ενορχηστρώσεις του και την επιμέλεια του ήχου και ένα εξαιρετικό κουαρτέτο που έρχεται να αναπαραστήσει συναισθήματα με γλύκα και τόλμη! Ο Γιάννης Κονταράτος και ο Ιάσονας Κτενάς στα βιολιά, η Δέσποινα Σπανού στο τσέλο και η Χριστίνα Καμινάρη στη βιόλα. Το χιούμορ "παρεμβαίνει" για να ελαφρύνει τις υπαρξιακές και κοινωνικοπολιτικές ανησυχίες. Τα τραγούδια, από τη δισκογραφία του Βασίλη και υπέροχες δημιουργίες από όλες τις εποχές του ελληνικού τραγουδιού, μας ταξιδεύουν σε αυτόν τον μαγικό κόσμο. Ελάτε να τον ανακαλύψουμε παρέα!

Σχεδιασμός φωτισμών: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου. Οργάνωση Παραγωγής: Cricos. Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Σταυρός του Νότου >> Club

Φραντζή και Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Ώρα Έναρξης: 21:30

Είσοδος Ορθίων: 13 ευρώ

* Προπώληση εισιτηρίων στο More.com

** Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος.

*** Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ.: 210 9226975.