Από την ομάδα 4FRONTAL παρουσιάζεται το έργο «Σιρόκος» σε σκηνοθεσία Σταύρου Γιαννουλάδη

Κάθε Σάββατο στις 6 μ.μ. και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 μ.μ. στο Θέατρο Μπέλλος.

Στο σαλόνι ενός υπόγειου διαμερίσματος της Αθήνας, ο Μπάμπης, ο Γιώργος και η Μυρτώ κάθονται, συζητούν, καπνίζουν, πίνουν μπύρες, παίζουν τάβλι, βλέπουν μπάλα και περιμένουν την άφιξη του Σύρου πρόσφυγα που πρόκειται να φιλοξενήσουν. Η άφιξη του ξένου θα λειτουργήσει ως ένα δυνατός άνεμος, που θα ταρακουνήσει για πάντα την πραγματικότητά τους. Θα ανασύρει όλα τα κοινωνικά στερεότυπα, την ξενοφοβία, τις σεξιστικές και ρατσιστικές αντιλήψεις των ηρώων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και παγιωθεί στα πλαίσιο ενός δυτικού κόσμου που φαινομενικά αναπτύσσεται και ενός άλλου γειτονικού κόσμου που παλεύει για την επιβίωσή του.

Το νεοελληνικό έργο, με τίτλο «Σιρόκος», εμπνευσμένο από το θεατρικό έργο της Λένας Κιτσοπούλου «Αουστρας ή Η Αγριάδα», θίγει το μείζον πολιτικό και κοινωνικό θέμα της αθρόας άφιξης προσφύγων και μεταναστών, στη χώρα μας. Ενα φλέγον και υπαρκτό ζήτημα που ο δυτικός κόσμος αρνείται πεισματικά να το αντιμετωπίσει με ανθρωπιστικούς όρους, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους καθηλωμένους και εγκλωβισμένους, κάτω από αμφίβολες συνθήκες, στην χώρα υποδοχής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Σταύρος Γιαννουλάδης. Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα. Κίνηση – Βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Τοψίδης. Σχεδιασμός Φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης. Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή. Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης. Επικοινωνία: Βίκτωρ Βραχάμης. Παραγωγή: 4Frontal & Steehos artspace. Παίζουν (αλφαβητικά): Δημήτρης Καστανιάς, Γιάννης Λατουσάκης, Νεφέλη Μαϊστράλη, Σπύρος Μαραγκουδάκης. Η παράσταση «Σιρόκος» πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Διάρκεια παράστασης: 90'. Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 18€ | Φοιτητικό, Ανέργων, Ανω των 65, Ομαδικές κρατήσεις: 14€. Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/sirokos-1/