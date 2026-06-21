Κίνηση για τη Διάσωση του Κινηματογράφου ΠΑΛΑΣ Παγκρατίου

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τη διαδικασία χαρακτηρισμού του κινηματογράφου «ΠΑΛΑΣ» στο Παγκράτι, η Κίνηση για τη Διάσωσή του εξέδωσε νέα ανακοίνωση, την οποία στηρίζει και συνυπογράφει και η Filmhouse / Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας.

Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από το ονομαζόμενο δημοσιογραφικά “σκάνδαλο της πολεοδομίας” για το οποίο έχουν ήδη προφυλακιστεί 6 άτομα. Γιατί θεωρούμε πως αυτή η ιστορία μας αφορά άμεσα, τουλάχιστον ως προς το σκέλος της εμπλοκής υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Με όσα έχουν γίνει γνωστά η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων θεωρείται ως μια υπηρεσία κλειδί για τον αποχαρακτηρισμό ιστορικών μνημείων ενώ άμεση εμπλοκή στο “κύκλωμα” φαίνεται πως έχει η Ναυσικά Χατζηδάκη, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Ακολούθησε η βεβιασμένη απομάκρυνση του ΓΓ του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργου Διδασκάλου, που λόγω θέσης είναι (ήταν) και πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Και είναι αυτό το Συμβούλιο που σε μια από τις τελευταίες του συνεδριάσεις, στις 14 Μαΐου 2026, γνωμοδότησε αρνητικά και με έωλα επιχειρήματα, στο αίτημα του Δήμου της Αθήνας (ομόφωνη απόφαση ΔΣ), της Monumenta και της Πρωτοβουλίας κατοίκων Παγκρατίου για την κήρυξη του κινηματογράφου “ΠΑΛΑΣ” Παγκρατίου ως διατηρητέου μνημείου.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις πιστεύουμε πως η υπουργός Πολιτισμού έχει έναν λόγο ακόμη να μην κάνει δεκτή την εισήγηση του Συμβουλίου και πως το Συμβούλιο με τη νέα του πλέον σύνθεση θα επανεξετάσει το θέμα.

Θεωρούμε αδιανόητο μια χώρα, η Ελλάδα, και μια πόλη, όπως η Αθήνα, να μην μπορούν να σώσουν από την καταστροφή (και την απειλούμενη μετατροπή σε σούπερ μάρκετ ή κατεδάφιση):

●​ Τον δεύτερο παλαιότερο σωζόμενο κινηματογράφο της Ελλάδας (χτίστηκε το 1925)

●​ Το παλαιότερο δείγμα υβριδικού κινηματογράφου (συνδυασμός χειμερινού και θερινού κινηματογράφου στο ίδιο κτίριο)

●​ Τα μοναδικά art deco στοιχεία του που τον έκαναν να χρησιμοποιείται ως φυσικό ντεκόρ σε κινηματογραφικές ταινίες και σειρές (τελευταία στην "Ευτυχία" του Άγγελου Φραντζή) σε βαθμό που να χαρακτηρίζεται ως “ο πλέον πιο

κινηματογραφημένος κινηματογράφος της χώρας”

Τον ιδιαίτερο εκπολιτιστικό ρόλο του για τους ανθρώπους των γειτονικών πολυπληθών συνοικισμών του Βύρωνα και της Καισαριανής

●​ Την μοναδική ιστορία του που συνδέεται με σημαντικά πρόσωπα του πολιτισμού όπως η πρώτη δημόσια εμφάνιση του μεγάλου μας συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι το Δεκέμβρη του 1944 και άλλους/ες. Συμπληρωματικά στοιχεία για την

ιστορία του ΠΑΛΑΣ, φωτογραφίες και βίντεο θα βρείτε στο κείμενο "Το Παλας στο απόσπασμα" του Νίκου Θεοδοσίου. Αυτοί είναι οι λόγοι που μας έκανε να κινητοποιηθούμε ως μια ομάδα ανθρώπων ευαίσθητων στην διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των ανθρώπινων αξιών να δραστηριοποιηθούμε δίπλα σε αυτούς που ξεκίνησαν την προσπάθεια για τη σωτηρία του κινηματογράφου Πάλας στο Παγκράτι ξεκινώντας μια νέα εκστρατεία.

Από τη μεριά μας ζητάμε:

●​ Aπό τους ανθρώπους του τύπου (έντυπου και ηλεκτρονικού) να δώσουν τη μεγαλύτερη δημοσιότητα στο θέμα.

●​ Aπό συλλόγους, σωματεία, λέσχες και θεσμούς να εκφράσουν την υποστήριξή τους με την έκδοση ψηφισμάτων.

●​ Από πολίτες και κατοίκους - ατομικά ή/και συλλογικά - να υποστηρίξουν το αίτημα και να αναλάβουν δράση, όπως η μαθητική κοινότητα του 17ου Γυμνασίου Αθηνών με το

γράμμα που έστειλαν στην κα. Μενδώνη και το σχετικό βίντεο.

●​ Από θεσμούς να στηρίξουν την άμεση επαναλειτουργία του ΠΑΛΑΣ. Ακολουθώντας τις εξελίξεις διεθνώς για την διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς των κινηματογράφων, η Κίνησή μας προτείνει το ΠΑΛΑΣ να αγοραστεί με την στήριξη του Δήμου, της Περιφέρειας και άλλων σχετικών θεσμών. Το ΠΑΛΑΣ να ξαναζωντανέψει με προβολές, σεμινάρια κινηματογράφου, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις κοκ, ως ένα ζωντανό

μουσείο κινηματογράφου με την συμμετοχή κινηματογραφικής κοινότητας, κατοίκων κ.ά.

Όπως λένε τα παιδιά: “Πίσω από τις οθόνες των ιστορικών κινηματογράφων κρύβεται η ίδια η ψυχή της πόλης και των γειτονιών της. Η λειτουργία τους αποτελεί ανάσα πολιτισμού στην καθημερινότητά μας, έναν συνδετικό κρίκο που μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε κοινές συγκινήσεις, να επικοινωνούμε και να συνδιαμορφώνουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα.” Ας ακούσουμε τα παιδιά. Να ξαναλειτουργήσει το ΠΑΛΑΣ ως ένας χώρος με πολλαπλές

πολιτιστικές δράσεις, που θα συνδέει το παρελθόν με το σήμερα, τους παλιούς με τους νέους, θα αναδεικνύει τον σύγχρονο ελληνικό αλλά και διεθνή κινηματογράφο και θα διασώζει την ιστορία του. Να δώσουμε στο ΠΑΛΑΣ μια δεύτερη ζωή.