Το δημογραφικό περνά από τις παιδικές χαρές

Η πιστοποίηση των παιδικών χαρών και η λειτουργία τους με βάση τους νέους κανόνες ασφάλειας αποτελούν πονοκέφαλο για τις δημοτικές αρχές. Το κόστος που απαιτείται είναι ιδιαίτερα υψηλό, με αποτέλεσμα να μένουν λίγες παιδικές χαρές ανοιχτές. Η ασφάλεια των παιδιών προφανώς και έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία, αλλά είναι προφανές ότι κάποια πράγματα έχουν οδηγηθεί σε μια υπερβολή, την οποία κάποιοι σπεύδουν να εκμεταλλευτούν.

Οι παιδικές χαρές προφανώς και εμπεριέχουν κινδύνους, όπως και κάθε παιχνίδι ή δραστηριότητα. Οι υπερβολές με πλαστικά δάπεδα δεν νομίζουμε ότι κάνουν καλό, ούτε θα πάθουν τίποτα τα παιδιά αν πέσουν και σε λίγο χώμα ή λερωθούν. Η υπερπροστασία αυτού του είδους δεν είμαστε βέβαιοι ότι κάνει καλό.

Το κόστος των νέων προδιαγραφών είναι υψηλό και οι δήμοι θα πρέπει να κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την υπερβολή των προδιαγραφών. Έχουν τη δύναμη και τα θεσμικά όργανα να ζητήσουν επανεξέταση προδιαγραφών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται από τη μια μεριά λογική ασφάλεια και από την άλλη να περιορίζεται το οικονομικό κόστος κατασκευής και λειτουργίας μιας παιδικής χαράς. Όλοι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η νομοθέτηση και πώς μπαίνουν ρυθμίσεις που εκτινάσσουν το κόστος και πολλές φορές φωτογραφίζουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι δήμοι έχουν τα εργαλεία, αλλά και οι δήμαρχοι το πολιτικό βάρος να προσγειώσουν τις ρυθμίσεις στην πραγματικότητα, αρκεί να το θέσουν ως προτεραιότητα.

Πέρα όμως από τις προδιαγραφές και το κόστος των νέων παιδικών χαρών, οφείλουν να βρουν τρόπους να καλύψουν τη δαπάνη και να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους για μικρά παιδιά. Σε μια εποχή που η υπογεννητικότητα αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, η δημιουργία υποδομών που θα διευκολύνουν το μεγάλωμα των παιδιών θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη και βασική προτεραιότητα.

Λεφτά για παιδικές χαρές, ακόμα και υψηλού κόστους, μπορούν να βρεθούν από την περικοπή δαπανών από άλλους τομείς. Δεν θα πάθει τίποτα ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Κάτω Ραχούλας αν δεν επιδοτηθεί για το πανηγύρι. Η δημιουργία χώρων απασχόλησης και άθλησης των παιδιών είναι ένα από τα βασικά στοιχεία υποβοήθησης της οικογένειας. Οι δημοτικές αρχές που ενδιαφέρονται για την ενίσχυση της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε δομές και να περιορίσουν τις ευχές στα πανηγύρια.

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