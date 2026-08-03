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Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2026 17:58

Κλειστό δύο χρόνια το “Γ. Λουκαρέας”

Γράφτηκε από τον

Κλειστό δύο χρόνια το “Γ. Λουκαρέας”

Navarino Agora

Κλειστό από τον Ιούνιο του 2024 εξακολουθεί να είναι το γήπεδο “Γιώργος Λουκαρέας”, στην περιοχή του πεδίου βολής Καλαμάτας.

Το έργο της τοποθέτησης νέου πλαστικού τάπητα και άλλων εργασιών βελτίωσης παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το κόστος θεωρείται υψηλό και δεν μπορεί μέχρι τώρα, να το καλύψει ο Δήμος.
Το γήπεδο, όμως, που είναι άχρηστο για αθλητική χρήση, δόθηκε για λαϊκό γλέντι. Μήπως είναι κατάλληλο για τέτοιες χρήσεις και πρέπει να αξιοποιείται με αυτόν τον τρόπο;
Για να σοβαρευτούμε: Η δημοτική αρχή οφείλει να ασχοληθεί σοβαρά, να βελτιώσει το “Λουκαρέας” και να το δώσει στην Ομόνοια και σε άλλες ομάδες, στον αθλητισμό και τα νιάτα της Καλαμάτας.
Γ.Σ.

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