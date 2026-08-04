Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Εγκρίθηκε η μεμονωμένη πράξη εφαρμογής στην Αγιάννα

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας απέρριψε την υποβληθείσα ένσταση των Γιώργου Μπένου, Νίκου και Κανέλλας Τζάννε κι ενέκρινε την την τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης – μεμονωμένη πράξη εφαρμογής - στο Οικοδομικό Τετράγωνο 1085, στην περιοχή της Αγιάννας, κοντά στο ρέμα “Καραμπογιάς”, στον δρόμο προς το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο.

Την εισήγηση της δημοτικής αρχής καταψήφισαν οι παρατάξεις της μειοψηφίας, ζητώντας να οριοθετηθεί ο Καραμπογιάς και να γίνει συνολική πράξη εφαρμογής.

“Καθόσον αυτή κρίνεται πολεοδομικά ορθότερη και λειτουργικά καταλληλότερη για την περιοχή”, ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην εισήγησή της η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου.

Παρατήρησε ότι “στην προτεινόμενη λύση συνέβαλε και το γεγονός της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης οριοθέτησης του ρέματος, καθώς και η εκδοθείσα απόφαση 130/2024 Απόφαση του ΣτΕ Τμήμα Στ΄, με την οποία δικαιώνεται ο ιδιοκτήτης και διεκδικείται, μεταξύ άλλων, η άρση της επίταξης τμήματος της ιδιοκτησίας του που εξυπηρετεί την πρόσβαση των μαθητών στο 7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας. Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθόσον μέσω αυτής θα καταστεί δυνατή η σύνταξη της απαιτούμενης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής (Μ.Π.Ε.) και η απόκτηση της δημοτικής οδού, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής πρόσβαση των μαθητών στο σχολικό συγκρότημα, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία για τη δόμηση πλησίον ρεμάτων. Τέλος, επισημαίνεται η υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις και, ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η προώθηση της διαδικασίας τροποποίησης του εσωτερικού ακαλύπτου στο Ο.Τ. 1085”.

Ο Γιώργος Μπένος αναφέρθηκε στο ιστορικό της πολεοδομικής μελέτης της Βόρειας Συνοικίας, στη μη οριοθέτηση του ρέματος “Καραμπογιάς” κι επέμεινε ότι η απόφαση τροποποίησης δεν είναι νόμιμη, διότι πριν από αυτή έπρεπε να έχει διενεργηθεί η οριοθέτηση του ρέματος. Μάλιστα, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να δεν τη μελέτη οριοθέτησης της κ. Φούκα που δεν ολοκληρώθηκε.

Ο Νίκος Τζάννες ζήτησε την πλήρη οριοθέτηση του Καραμπογιά, παρατήρησε ότι από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2016 δεν έχει γίνει κάτι και ζήτησε να προστατευτεί περιουσία του.

Ο περίοικος Ηλίας Γεωργόπουλος, απόστρατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ, επισήμανε τη μεγάλη επικινδυνότητα του δρόμου όταν βγαίνει στην Αρτέμιδος, παρατήρησε ότι δεν είναι ασφαλή η πρόσβαση – διέλευση των μαθητών, ζήτησε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τον δρόμο προς το Γυμνάσιο και ανέφερε πως έχει 68 υπογραφές, μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής του σχολείου.

Υπέρ της μερικής τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου τάχθηκε ο κάτοικος – ιδιοκτήτης Αντώνης Μπουρίκας, αναφέροντας ότι η φυσική κοίτη που υποστηρίζει ο κ. Μπένος “είναι ιδιοκτησίες με συμβόλαια”.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης επισήμανε ότι το πιο ουσιαστικό είναι η οριοθέτηση του ρέματος και να γίνει πράξη εφαρμογής για όλες τις ιδιοκτησίες. Και ρώτησε τη δημοτική αρχή, γιατί δεν οριοθετεί τον Καραμπογιά, αφού δεν οριοθετήθηκε από τον “Μορέα” και το μεγαλεπήβολο αντιπλημμυρικό (στο Νέδοντα) δεν θα γίνει ποτέ.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος υπενθύμισε ότι η μελέτη οριοθέτησης του Καραμπογιά από τον Δήμο που είχε 4 σενάρια, σταμάτησε όταν ανέλαβε ο “Μορέας” την οριοθέτηση στο πλαίσιο του μεγάλου αντιπλημμυρικού. Ανέφερε ότι έχει ΑΕΠΟ (Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων) το αντιπλημμυρικό του “Μορέα” και πως το υπουργείο θα οριοθετήσει και θα διευθετήσει τον Καραμπογιά. Τέλος, είπε πως “το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να πιέσουμε για την οριοθέτηση. Επρεπε να είχε γίνει η συνολική πράξη εφαρμογής, αλλά θέλει οριοθέτηση”.

Γ.Σ.