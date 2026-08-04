Γιορτή Σύκου για 23η χρονιά στον Πολύλοφο

Η εκδήλωση, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, περιλαμβάνει μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή της Αγγελικής Ηλιάδη, του Κώστα Δόξα και της Δήμητρας Μυλωνά, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν πλούσιο μπουφέ με γλυκά από σύκο. Τη διοργάνωση έχει ο Μορφωτικός Σύλλογος Πολυλόφου, σε συνεργασία με τη ΣΥΚΙΚΗ, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Μεσσήνης, τον Δήμο Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.