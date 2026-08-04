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Τρίτη, 04 Αυγούστου 2026 13:52

Γιορτή Σύκου για 23η χρονιά στον Πολύλοφο

Γράφτηκε από την

Γιορτή Σύκου για 23η χρονιά στον Πολύλοφο

Navarino Agora

 

Εικοσι τρία χρόνια συμπληρώνει φέτος η Γιορτή Σύκου στον Πολύλοφο, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Αυγούστου, στις 9.30 μ.μ.

Η εκδήλωση, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, περιλαμβάνει μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή της Αγγελικής Ηλιάδη, του Κώστα Δόξα και της Δήμητρας Μυλωνά, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν πλούσιο μπουφέ με γλυκά από σύκο. Τη διοργάνωση έχει ο Μορφωτικός Σύλλογος Πολυλόφου, σε συνεργασία με τη ΣΥΚΙΚΗ, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Μεσσήνης, τον Δήμο Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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