Χρίστος Χαλικιάς: Από την Αθήνα στο Βερολίνο - Ενα ελληνικό όνομα με διεθνή υπογραφή

Ο καλλιτέχνης Χρίστος Χαλικιάς ανοίγει ένα νέο διεθνές κεφάλαιο στη δημιουργική του πορεία, με τη συμμετοχή του στη Berlin Art Week 2026, από τις 9 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

Για τον Χαλικιά, το Βερολίνο δεν είναι απλώς ένας ακόμη σταθμός.

Είναι το επόμενο βήμα μιας πορείας που χτίζεται γύρω από μία αναγνωρίσιμη αισθητική, μία δημιουργική ταυτότητα και μία υπογραφή.

Εικαστικός καλλιτέχνης - Συγγραφέας - Σκηνοθέτης - Μεταφραστής - Διαφορετικές γλώσσες δημιουργίας.

Ένας κοινός πυρήνας.

Η ζωγραφική, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος και η μετάφραση δεν αποτελούν ξεχωριστές διαδρομές. Αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις του ίδιου προσωπικού κόσμου.

Ο Χαλικιάς δεν επιλέγει ανάμεσα στις τέχνες... Τις συνδέει...

Ο καμβάς.

Η σελίδα.

Η σκηνή.

Ο φακός.

Διαφορετικά μέσα... Μία υπογραφή.

Η ΑΘΗΝΑ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ

Στον δημιουργικό κόσμο του Χρίστου Χαλικιά, η Αθήνα δεν είναι απλώς τόπος.

Είναι γλώσσα.

Οι δρόμοι.

Η νύχτα.

Οι άνθρωποι.

Οι σιωπές.

Το φως και το σκοτάδι.

Η πόλη αποτελεί μέρος της προσωπικής του μυθολογίας... Και τώρα αυτή η μυθολογία περνά στο Βερολίνο.

Η συμμετοχή στη Berlin Art Week 2026 σηματοδοτεί τη διεύρυνση αυτής της δημιουργικής ταυτότητας μέσα σε έναν διεθνή πολιτιστικό διάλογο.

Όχι αλλαγή κατεύθυνσης.

Εξέλιξη.

Όχι μια νέα ταυτότητα.

Η ίδια υπογραφή σε μεγαλύτερο ορίζοντα.

Για τον Χρίστο Χαλικιά, η μετάβαση από την Αθήνα στο Βερολίνο δεν είναι μόνο γεωγραφική.

Είναι δημιουργική.

Είναι συμβολική.

Είναι το επόμενο κεφάλαιο μιας πορείας που αρνείται τα στενά όρια και τις εύκολες κατηγορίες.

«ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ. ΧΤΙΖΩ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ»

Έναν κόσμο που μπορεί να περάσει από έναν πίνακα σε ένα βιβλίο.

Από τη σελίδα στην εικόνα.

Από την Αθήνα στο Βερολίνο.

Και να παραμένει αναγνωρίσιμος.

Γιατί στο κέντρο υπάρχει πάντα μία σταθερά:

Όχι απλώς ως επώνυμο...Αλλά ως δημιουργικό στίγμα.

Ως αισθητική.

Ως αφήγηση.

Ως υπογραφή.