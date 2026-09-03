Bookmarkers: Η νέα πρωτοβουλία Δημητριάδη που βάζει το βιβλίο στη ζωή μας

Οι Bookmarkers ήρθαν για να μείνουν – Μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας από τον Γρηγόρη Δημητριάδη

Η επίσημη παρουσίαση των Bookmarkers, της νέας πρωτοβουλίας του Γρηγόρη Δημητριάδη για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και την ανάδειξη της αξίας του βιβλίου στην καθημερινή μας ζωή, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, το βράδυ της Τετάρτης, στο βιβλιοπωλείο Bookloft, στο Κολωνάκι.

Στην εκδήλωση, μαζί με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, μίλησαν ο Θανάσης Λάλας, ο Μιχάλης Καρακώστας, ιδιοκτήτης του Bookloft και ο Μάκης Τσίτας από το diastixo.gr, καταθέτοντας τις δικές τους σκέψεις για τη σημασία της ανάγνωσης και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το βιβλίο στη σύγχρονη κοινωνία.

“Το βιβλίο είναι ένα ταξίδι ολόκληρο. Συνομιλείς εσύ ουσιαστικά με έναν συγγραφέα”

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέφερε τα εξής: «Το αγαπάω το βιβλίο. Το βιβλίο προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο οι γνώσεις, το λεξιλόγιο. Είναι ένα ταξίδι ολόκληρο. Συνομιλείς εσύ ουσιαστικά με έναν συγγραφέα. Και αυτό γίνεται κάθε φορά. Δεν υπάρχει μέρα στη ζωή μου να μην ανοίξω βιβλίο έστω και για λίγο, έστω και για τρία λεπτά.».

“Το βιβλίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απεικόνιση αυτού που συμβαίνει εκεί έξω”

«Νομίζω πρέπει να υπερασπιστούμε το οτιδήποτε έχει σχέση με το βιβλίο. Γιατί το βιβλίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απεικόνιση αυτού που συμβαίνει εκεί έξω. Και μπαίνει μέσα στην ψυχή μας και διαμορφώνει τον δικό μας χαρακτήρα.», τόνισε ο γνωστός δημοσιογράφος, Θανάσης Λάλας.

“Πρώτη φορά συμπολίτες μας επεμβαίνουν στα πράγματα που αφορούν το βιβλίο ανυστερόβουλα”

«Δεν σας κρύβω ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού βιβλίου που κάποια ομάδα συμπολιτών μας αποφασίζει να επέμβει στα πράγματα που αφορούν το βιβλίο ανυστερόβουλα. Το τονίζω αυτό για να το καταλάβουμε όλοι.», επισήμανε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου, Μιχάλης Καρακώστας.

“Όλο αυτό το πράγμα είναι ελπιδοφόρο και το χρειάζεται ο χώρος μας”

«Όλο αυτό το πράγμα είναι ελπιδοφόρο. Το χρειάζεται ο χώρος μας και φαίνεται ότι θα μακροημερεύσει. Είμαστε εδώ νομίζω όλοι οι άνθρωποι του βιβλίου. Το στηρίζουμε ώστε το βιβλίο να φθάσει στους αναγνώστες και οι αναγνώστες στο βιβλίο. Καλή επιτυχία!», πρόσθεσε ο διακεκριμένος συγγραφέας, Μάκης Τσίτας.

Με αυτή την ιδέα, οι Bookmarkers φιλοδοξούν να συμβάλουν στην προώθηση της φιλαναγνωσίας και να κάνουν την αγάπη για τα βιβλία κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Η νέα πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στην επίσημη παρουσίασή της. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεδιπλωθεί μια σειρά από δράσεις γύρω από το βιβλίο και την ανάγνωση, με στόχο να δημιουργηθεί μια ενεργή κοινότητα αναγνωστών και να έρθουν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι κοντά στον κόσμο του βιβλίου.

Πηγή: aftodioikisi.gr