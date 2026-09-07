Εγκαινιάζεται σήμερα το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως

Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως αποτελεί γεγονός του Φθινοπώρου και εγκαινιάζεται επισήμως σήμερα. Η διοργάνωση, που πλέον έχει μεταφερθεί από τον παραδοσιακό της χώρο στο Ζάππειο, θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου, μεταμορφώνοντας έναν από τους μεγαλύτερους πνεύμονες πρασίνου της πρωτεύουσας σε ζωντανή υπαίθρια βιβλιοθήκη.

Το φετινό φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων. Έχει τη δυναμική υποστήριξη και διοργάνωση του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ). Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 7 Σεπτεμβρίου στις 20:00.

Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει τόσο για το μέγεθός της όσο και για τον έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό της χαρακτήρα. Το κεντρικό αφιέρωμα έχει τον τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο». Μέσα από αυτή τη θεματική, το φεστιβάλ επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο της λογοτεχνίας και της γνώσης στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης. Στοχεύει επίσης στην οικολογική επαγρύπνηση και την κοινωνική ευθύνη απέναντι στις προκλήσεις του πλανήτη και των μελλοντικών γενεών.

Στην καρδιά του Πεδίου του Άρεως έχουν στηθεί 285 σύγχρονα περίπτερα, στα οποία φιλοξενούνται 210 εκδοτικοί οίκοι από όλη τη χώρα. Οι αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν ανάμεσα σε χιλιάδες τίτλους βιβλίων. Μπορούν να ανακαλύψουν νέες κυκλοφορίες, κλασικά έργα, δοκίμια, κόμικς και παιδική λογοτεχνία. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με δημιουργούς στη «Γωνιά των Συγγραφέων».

Πέρα από το εμπορικό κομμάτι, το Φεστιβάλ Βιβλίου 2026 πλαισιώνεται από ένα πρόγραμμα με περισσότερες από 200 παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις και παρουσιάσεις σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς. Ανάμεσά τους βρίσκονται το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το ελληνικό τμήμα της IBBY. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το καθιερωμένο τριήμερο αφιέρωμα στους πρωτοεμφανιζόμενους δημιουργούς του λόγου, καθώς και οι ειδικές δράσεις της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για όλη την οικογένεια, όπως εργαστήρια, θέατρο σκιών και παραστάσεις, ενώ κοινωνικοί σύλλογοι συμμετέχουν με ενημερωτικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, διοργανώνονται μουσικές βραδιές και συναυλίες.

Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι ελεύθερη. Οι ώρες λειτουργίας διαμορφώνονται ως εξής:

* Δευτέρα έως Πέμπτη:18:00 - 22:30 Παρασκευή και Σάββατο:18:00 - 23:00 Κυριακή:10:30 - 15:00 & 18:00 - 22:30.

* Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα διατίθενται στην επίσημη σελίδα του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

ΑΠΕ