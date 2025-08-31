Ανακαλούνται δύο μάρκες κινητών στην Ελλάδα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοίνωσε πρόσφατα την ανάκληση δύο συσκευών κινητής τηλεφωνίας από την ελληνική αγορά.

Πρόκειται για τα κινητά OUKITEL WP28 και ULEFONE NOTE 16 PRO, που βρέθηκαν να εκπέμπουν ακτινοβολία πέρα από τα προβλεπόμενα όρια.

Η απόφαση της ΕΕΤΤ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4271/07.08.2025. Η ανάκληση στηρίζεται στην Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στο άρθρο 41 του π.δ. 98/2017, που ρυθμίζει την ασφάλεια των καταναλωτών.

Το OUKITEL WP28, που παράγεται από την Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., Ltd., κρίθηκε μη συμμορφούμενο με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Οι δοκιμές έδειξαν υπέρβαση στα όρια έκθεσης σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων, γεγονός που ενέχει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών, αλλά και των κατοικίδιων ζώων.

Ανάλογα ευρήματα καταγράφηκαν και στο ULEFONE NOTE 16 PRO, κατασκευής Shenzhen Gotron Electronic Co., Ltd. Και σε αυτήν την περίπτωση οι μετρήσεις αποκάλυψαν υπέρβαση των ορίων ακτινοβολίας, οδηγώντας σε απόσυρση της συσκευής για λόγους δημόσιας υγείας.

