Συνεργασία-μαμούθ OpenAI και Amazon για την επόμενη γενιά τεχνητής νοημοσύνης

Η OpenAI υπέγραψε επταετή συμφωνία ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά υπηρεσιών cloud από την Amazon.com (AMZN.O), στην πρώτη μεγάλη της κίνηση για την ενίσχυση των φιλοδοξιών της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, μετά την αναδιάρθρωση της περασμένης εβδομάδας που της έδωσε μεγαλύτερη λειτουργική και οικονομική ανεξαρτησία.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, θα παρέχει στην OpenAI πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες επεξεργαστές γραφικών (GPUs) της Nvidia για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη δίψα της βιομηχανίας ΤΝ για υπολογιστική ισχύ, καθώς οι εταιρείες ανταγωνίζονται για τη δημιουργία συστημάτων που μπορούν να συναγωνιστούν ή και να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι η εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη 30 γιγαβάτ υπολογιστικών πόρων — ποσότητα ενέργειας ικανή να τροφοδοτήσει περίπου 25 εκατομμύρια αμερικανικά νοικοκυριά.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί επίσης ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς τη μονάδα cloud της Amazon, την Amazon Web Services (AWS), την οποία ορισμένοι επενδυτές φοβούνταν ότι είχε μείνει πίσω από τη Microsoft και τη Google στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ανησυχίες αυτές μετριάστηκαν μετά την ισχυρή ανάπτυξη που παρουσίασε η AWS το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Η μετοχή της Amazon έφτασε σε ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα, προσθέτοντας σχεδόν 140 δισεκατομμύρια δολάρια στην αγοραστική αξία της εταιρείας, ενώ οι μετοχές της Microsoft σημείωσαν προσωρινή πτώση μετά την ανακοίνωση.

«Η κλιμάκωση της αιχμής της ΤΝ απαιτεί τεράστια και αξιόπιστη υπολογιστική ισχύ», δήλωσε ο Σαμ Άλτμαν. «Η συνεργασία μας με την AWS ενισχύει το ευρύτερο υπολογιστικό οικοσύστημα που θα τροφοδοτήσει αυτή τη νέα εποχή και θα φέρει την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη σε όλους».

Η OpenAI θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Amazon Web Services άμεσα, με όλη την προγραμματισμένη υπολογιστική ισχύ να τίθεται σε λειτουργία έως το τέλος του 2026, ενώ υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης το 2027 και μετέπειτα.

Η Amazon σχεδιάζει να εγκαταστήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέους επεξεργαστές, συμπεριλαμβανομένων των επιταχυντών Nvidia GB200 και GB300, σε εξειδικευμένα κέντρα δεδομένων που θα χρησιμοποιούνται για τις αποκρίσεις του ChatGPT και την εκπαίδευση των επόμενων μοντέλων της OpenAI.

Η OpenAI διαθέτει ήδη τα μοντέλα της στην πλατφόρμα Amazon Bedrock, η οποία προσφέρει πολλαπλά μοντέλα ΤΝ για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το AWS.

OpenAI: Αλλαγές στη σχέση με τη Microsoft

Η εκτεταμένη αναδιάρθρωση της OpenAI την περασμένη εβδομάδα την απομάκρυνε ακόμη περισσότερο από τη μη κερδοσκοπική της προέλευση, ενώ κατήργησε και το αποκλειστικό δικαίωμα της Microsoft να παρέχει υπολογιστικές υπηρεσίες στην εταιρεία.

Το Reuters έχει αναφέρει ότι η OpenAI προετοιμάζει δημόσια εγγραφή (IPO) που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ωστόσο, οι αυξανόμενες αποτιμήσεις και οι τεράστιες δεσμεύσεις δαπανών των εταιρειών ΤΝ —που για την OpenAI ξεπερνούν το 1 τρισ. δολάρια— έχουν εγείρει ανησυχίες για πιθανή «φούσκα» στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και η σχέση της OpenAI με τη Microsoft (που ξεκίνησε το 2019) συνέβαλε στο να ανέλθει η τελευταία στην κορυφή των Big Tech στον τομέα της ΤΝ, και οι δύο εταιρείες φαίνεται να κινούνται προς μείωση της αλληλεξάρτησής τους.

Η OpenAI έχει ήδη απευθυνθεί και στην Google (Alphabet) για παροχή υπηρεσιών cloud — όπως αποκάλυψε το Reuters τον Ιούνιο — και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επίσης συνάψει συμφωνία με την Oracle ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πενταετή παροχή υπολογιστικής ισχύος.

