Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου 2025 20:30

Δημοσκόπηση Alco: Προβάδισμα ΝΔ με 11,6 μονάδες (βίντεο)

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO για την πρόθεση ψήφου. Το 21,5% δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Προβάδισμα 11,6 μονάδων έχει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, με τους αναποφάσιστους να είναι στο 21,5% σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία – 23,3%
ΠΑΣΟΚ – 11,7%
Ελληνική Λύση – 8,9%
ΚΚΕ – 7,1%
Πλεύση Ελευθερίας – 6,4%
Φωνή Λογικής – 3,4%
ΣΥΡΙΖΑ – 5%
Κίνημα Δημοκρατίας – 2,5%
ΜέΡΑ25 – 2,4%
Νίκη – 2%
Νέα Αριστερά – 1,4%

Άλλο κόμμα δηλώνει ότι επιλέγει το 4,4%, ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων, που «αγγίζει» το 21,5%, δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει.

Όσον αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, οι ερωτηθέντες δηλώνουν σε ποσοστό 50% διαφωνούν με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, το 39% συμφωνεί, ενώ το 11% δεν απαντάει.

Πηγή: news247.gr

