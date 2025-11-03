Ξανά στούντιο η Μεσσηνία: Γυρίσματα στη Μάνη για την ταινία “Sweetsick” με την Κέιτ Μπλάνσετ

Σε κινηματογραφικό στούντιο θα μετατραπούν από την Τρίτη περιοχές της Δυτικής Μάνης για τις ανάγκες των γυρισμάτων του δράματος, βρετανικής παραγωγής”, με τίτλο “Sweetsick” και πρωταγωνίστρια, την 2 φορές βραβευμένη με Όσκαρ, αλλά και 4 φορές με Χρυσές Σφαίρες, Κέιτ Μπλάνσετ.

Έξι μήνες μετά τα εντυπωσιακά γυρίσματα της χολιγουντιανής υπερπαραγωγής “Οδύσσεια” στην Πυλία, από σήμερα και για περίπου μία εβδομάδα η Καρδαμύλη και άλλες περιοχές της Δυτικής Μάνης θα φιλοξενήσουν τα γυρίσματα της ταινίας “Sweetsick”, τα οποία εκτός από την Ελλάδα θα γίνουν στη Μεγάλη Βρετανία.

Ήδη από τις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου στην ευρύτερη περιοχή της Καρδαμύλης έχουν αρχίσει να στήνουν το “στρατηγείο” των γυρισμάτων τα περίπου 100 άτομα της παραγωγής, για τις backstage ανάγκες της οποίας χρησιμοποιούνται χώροι όπως το Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης, το Πνευματικό Κέντρο (παλιό σχολείο) της Τραχήλας κ.α.

Με βάση τον σχεδιασμό της εταιρείας παραγωγής και αν δεν υπάρξουν δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες τα γυρίσματα πρόκειται να ξεκινήσουν σήμερα από τον οικισμό Πετροβούνι, 3 χλμ. ανατολικά της Καρδαμύλης και τις επόμενες 2 ημέρες θα μεταφερθούν σε Τραχήλα και Άγιο Δημήτριο, όπου θα γίνουν και γυρίσματα στη θάλασσα. Ακολούθως τις επόμενες μέρες και έως την Κυριακή είναι προγραμματισμένο να γυριστούν σκηνές σε ιδιωτικούς χώρους κατοικιών σε Καρδαμύλη και Πετροβούνι.

Τα γυρίσματα που θα γίνουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη μεσσηνιακή Μάνη φάινεται ότι αφορούν το τελευταίο μέρος της ταινίας με την Alexis, την κεντρική ηρωίδα, να φτάνει σε ένα ήσυχο παραθαλλλάσιο χωριό πριν επιστρέψει τελικά στο σπίτι της μητέρας της.

Πέρα από την 56χρονη Αυστραλή Κέιτ Μπλάνσετ, στην ταινία μεταξύ άλλων συμμετέχουν ο 25χρονος Σπάικ Φερν με συμμετοχή στις ταινίες “Batman”, “Aftersun” και “Αλιεν: Ρωμύλος”, η Τζούλια Γούεστκοτ - Χάτον με συμμετοχή στις ταινίες “Jeremy Vine, “Our Eric” και “The Nevers” και η ανερχόμενη νεαρή ηθοποιός Τίλι Γουόκερ.

Να σημειωθεί τέλος ότι πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο της 39χρονης θεατρικής συγγραφέα και σεναριογράφου Άλις Μπιρτς με σημαντικές δουλειές τόσο στον κινηματογράφο, όσο και στη βρετανική τηλεόραση.

Δ.Πλ.