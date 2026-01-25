Google: Το AI Overviews παραπέμπει συχνότερα στο YouTube παρά σε αξιόπιστους ιατρικούς ιστότοπους

Η λειτουργία αναζήτησης της Google, AI Overviews, παραπέμπει συχνότερα στο YouTube παρά σε αξιόπιστους ιατρικούς ιστότοπους όταν παρέχει απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με θέματα υγείας, σύμφωνα με έρευνα που εγείρει νέα ερωτήματα για ένα εργαλείο το οποίο βλέπουν περίπου 2 δισεκατομμύρια χρήστες κάθε μήνα.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι οι περιλήψεις- οι οποίες εμφανίζονται στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης και παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη– είναι «αξιόπιστες» και παραπέμπουν σε έγκυρες ιατρικές πηγές, όπως τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και η Mayo Clinic. Ωστόσο, μελέτη που ανέλυσε απαντήσεις σε περισσότερα από 50.000 ερωτήματα υγείας, τα οποία καταγράφηκαν μέσω αναζητήσεων Google από το Βερολίνο, διαπίστωσε ότι η συχνότερα αναφερόμενη πηγή ήταν το YouTube. Η πλατφόρμα βίντεο είναι ο δεύτερος πιο επισκέψιμος ιστότοπος παγκοσμίως, μετά την ίδια τη Google, στην οποία ανήκει το YouTube.

Ερευνητές της SE Ranking, μιας πλατφόρμας βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης, διαπίστωσαν ότι το YouTube αντιστοιχούσε στο 4,43% όλων των παραπομπών των AI Overviews. Όπως ανέφεραν οι ερευνητές, κανένα δίκτυο νοσοκομείων, κρατική πύλη υγείας, ιατρικός σύλλογος ή ακαδημαϊκό ίδρυμα δεν πλησίασε αυτό το ποσοστό.

«Αυτό έχει σημασία, γιατί το YouTube δεν είναι ιατρικός φορέας», έγραψαν οι ερευνητές. «Είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα βίντεο. Οποιοσδήποτε μπορεί να ανεβάσει περιεχόμενο εκεί (π.χ. πιστοποιημένοι γιατροί, κανάλια νοσοκομείων, αλλά και influencers ευεξίας, life coaches και δημιουργοί χωρίς καμία ιατρική εκπαίδευση)».

Η Google δήλωσε στον Guardian ότι τα AI Overviews έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναδεικνύουν υψηλής ποιότητας περιεχόμενο από αξιόπιστες πηγές, ανεξαρτήτως μορφής, και ότι πολλοί έγκυροι φορείς υγείας και αδειοδοτημένοι επαγγελματίες υγείας δημιουργούν περιεχόμενο στο YouTube. Πρόσθεσε ότι τα ευρήματα της μελέτης δεν μπορούν να γενικευθούν σε άλλες περιοχές, καθώς η έρευνα βασίστηκε σε γερμανόφωνες αναζητήσεις στη Γερμανία.

Η έρευνα αυτή έρχεται μετά από δημοσιογραφική έρευνα του Guardian, η οποία διαπίστωσε ότι άνθρωποι εκτίθενται σε κίνδυνο βλάβης λόγω ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών υγείας στις απαντήσεις των AI Overviews της Google. Σε μία περίπτωση που ειδικοί χαρακτήρισαν «επικίνδυνη» και «ανησυχητική», η Google παρείχε λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με κρίσιμες εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει άτομα με σοβαρή ηπατική νόσο στο να πιστεύουν εσφαλμένα ότι είναι υγιή. Η εταιρεία αφαίρεσε αργότερα τα AI Overviews για ορισμένες, αλλά όχι όλες, ιατρικές αναζητήσεις.

Η μελέτη της SE Ranking ανέλυσε 50.807 ερωτήματα και λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιες πηγές βασίζονται τα AI Overviews κατά τη δημιουργία απαντήσεων. Οι ερευνητές επέλεξαν τη Γερμανία επειδή το σύστημα υγείας της ρυθμίζεται αυστηρά από έναν συνδυασμό γερμανικών και ευρωπαϊκών οδηγιών, προτύπων και κανονισμών ασφάλειας.

«Αν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μη ιατρικές ή μη αυθεντικές πηγές ακόμη και σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αυτό υποδηλώνει ότι το πρόβλημα ενδέχεται να εκτείνεται πέρα από μία μόνο χώρα», έγραψαν οι συγγραφείς στη μελέτη τους.

