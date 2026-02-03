eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Στο Netflix θα προβληθούν συναυλία επιστροφής των BTS και νέο ντοκιμαντέρ

Το Netflix εισέρχεται δυναμικά στις δραστηριότητες των BTS.

Το σούπερ συγκρότημα της K-pop πρόκειται να κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του τον Μάρτιο, κυκλοφορώντας το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο Arirang μετά από χρόνια και διάλειμμα, ώστε τα μέλη του να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα.

Το Netflix ανακοίνωσε στις 21 Μαρτίου το «BTS The Comeback Live | Arirang» μια ειδική ζωντανή μετάδοση με το επταμελές συγκρότημα. Η ζωντανή μετάδοση - η πρώτη παγκόσμια παρουσίαση του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί στις 20 Μαρτίου - θα μεταδοθεί ζωντανά από το Gwanghwamun, ένα γνωστό ορόσημο της Σεούλ που προσφέρει θέα στο εμβληματικό παλάτι Gyeongbokgung της πόλης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

