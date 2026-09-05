Η COSMOTE TELEKOM εξελίσσεται σε Telekom

Η Telekom είναι το No1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και ένα από τα κορυφαία στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου. Φέρνει μαζί της δύναμη, καινοτομία, τεχνολογική πρωτοπορία και δυνατές συνέργειες, για να προσφέρει αναβαθμισμένες ψηφιακές εμπειρίες, προϊόντα και λύσεις νέας γενιάς και να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες, την κοινωνία και τη χώρα.

«Η μετάβαση στο brand Telekom αποτελεί για εμάς φυσική εξέλιξη. Η COSMOTE ήταν η μάρκα που συνέδεσε την Ελλάδα με την ψηφιακή εποχή. Η Telekom τη συνδέει με το μέλλον της ψηφιακής τεχνολογίας και τις απεριόριστες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής. Και πρόσθεσε: «Στη νέα εποχή για τη μάρκα μας, χτίζουμε πάνω στην κληρονομιά μας. Συνεχίζουμε να έχουμε τα πιο σύγχρονα δίκτυα στη χώρα, κορυφαία τεχνογνωσία, εξειδικευμένους ανθρώπους και την ίδια δέσμευση προς την ελληνική κοινωνία».

Η νέα μάρκα Telekom και το εμβληματικό εταιρικό χρώμα Μagenta εφαρμόζεται σταδιακά σε κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη, διαμορφώνοντας μία ενιαία εμπειρία Telekom.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Ομίλου μετονομάζονται από COSMOTE σε Telekom, με το COSMOTE 5G να μετονομάζεται σε Telekom 5G και το COSMOTE Fiber σε Telekom Fiber. Αντίστοιχα, τα καταστήματα COSMOTE θα μετονομαστούν σε Telekom και η ένδειξη δικτύου στα κινητά τηλέφωνα θα αλλάξει σε TELEKOM.GR. Σε Telekom μετονομάζονται και τα σημεία ψηφιακής παρουσίας του Ομίλου (apps, sites και social media). Η συνδρομητική τηλεόραση του ΟΤΕ υιοθετεί την ονομασία MagentaTV, ενώ το payzy μετονομάζεται σε Magenta Pay. Επίσης, ήδη το COSMOTE Insurance έχει εξελιχθεί σε Magenta Insurance. Για τις παραπάνω αλλαγές, δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους πελάτες.

Η νέα μάρκα θα υιοθετηθεί και από τις θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ. Ενδεικτικά, η COSMOTE eValue θα μετονομαστεί σε Telekom eValue και η COSMOTE Technical Services σε Telekom Technical Services.