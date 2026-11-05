iPhone 18: Φήμες για μεγαλύτερη μπαταρία και υψηλότερη τιμή

Η Apple κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, ενώ πριν από λίγες εβδομάδες έφτασε και το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο τηλέφωνο της εταιρίας.

Τώρα, στη δημοσιότητα ήρθαν πληροφορίες σχετικά με το βασικό iPhone 18 μοντέλο.

Οι φήμες έρχονται από το Digital Chat Station και αναφέρουν ότι το βασικό iPhone 18 μοντέλο θα γίνει διαθέσιμο μέσα στους πρώτους μήνες του 2027, μάλλον την Άνοιξη, με μεγαλύτερη μπαταρία σε σχέση με το iPhone 17, καθώς και τον A20 επεξεργαστή των 2 νανομέτρων, ο οποίος θα είναι μικρότερης συχνότητας σε σχέση με τον A20 Pro των 18 Pro/Pro Max.

Ένα χαρακτηριστικό που θα απουσιάζει έχει να κάνει με το Dynamic Island. Το «νησάκι» του iPhone 18 θα είναι το ίδιο με αυτό του iPhone 17 και δεν θα υιοθετήσει τον μικρότερο σχεδιασμό που είδαμε στα φετινά μοντέλα.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το unboxholics, το Digital Chat Station αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το iPhone 18 θα κοστίζει 100 δολάρια περισσότερα σε σχέση με το iPhone 17 και κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινάει από τα $999. Να σας θυμίσουμε ότι το iPhone 17 είδε μια αύξηση τιμής πρόσφατα και κοστίζει πλέον 899 δολάρια στην Αμερική.