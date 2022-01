Μαγιορκίνης: Γιατί μπορεί να βγει αρνητικό ένα rapid τεστ αλλά θετικό το μοριακό

Εν μέσω της επέλασης της παραλλαγής Όμικρον του κορωνοϊού, καθημερινά πραγματοποιούνται χιλιάδες τεστ στη χώρα, που προσπαθεί να θωρακιστεί απέναντι σε αυτό το «κύμα». Κάποιοι από τους ελέγχους γίνονται με τα rapid test ή τα self test, ενώ άλλοι πραγματοποιούνται σε εργαστήρια με μοριακά τεστ, τα λεγόμενα PCR. Καθώς τα τελευταία αποτελούν την πιο αξιόπιστη μέθοδο ανίχνευσης του κορωνοϊού, αρκετός κόσμος σπεύδει για ένα PCR τεστ όταν έχει υποψίες πως έχει νοσήσει ή όταν έχει ένα θετικό self ή rapid τεστ, για να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα.

Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις στις οποίες το rapid ή self τεστ βγαίνει αρνητικό, και μάλιστα πολλές φορές ή για αρκετές ημέρες, ενώ στη συνέχεια το PCR είναι θετικό. Για να δώσει απάντηση στο γιατί συμβαίνει αυτό, ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media, στην οποία παρουσιάζει ένα πραγματικό περιστατικό για να εξηγήσει γιατί ακριβώς εμφανίζεται αυτή η ασυμφωνία αποτελεσμάτων.

Η ανάρτηση του καθηγητή Γκίκα Μαγιορκίνη:

Ακολουθεί ανώνυμο πραγματικό περιστατικό που δείχνει γιατί η PCR θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ και να ερμηνεύεται από εξειδικευμένο προσωπικό σε συνδυασμό με το ταχύ test αντιγόνου.

Συνάδελφος ζητάει τη γνώμη μου για ένα περιστατικό όπου έχει συμπτώματα από το αναπνευστικό και πυρετό, ενώ το ταχύ test αντιγόνου είναι αρνητικό επί 2 ημέρες. Λόγω επιμονής συμπτωμάτων (3η ημέρα) ζητήθηκε μοριακό SARS-CoV-2 test το οποίο και βγήκε θετικό σε υψηλούς κύκλους (χαμηλό φορτίο). Την 4η ημέρα επαναλαμβάνεται το ταχύ test αντιγόνου το οποίο εξακολουθεί να βγαίνει αρνητικό.

Εκείνη τη χρονική στιγμή ζητήθηκε εκτέλεση συνδρομικού panel το οποίο και αποκάλυψε τον πραγματικό φταίχτη του εμπυρέτου (ιός της parainfluenza). Ο (εμβολιασμένος) ασθενής είχε περάσει ασυμπτωματικά τον SARS-CoV-2 εντός του τελευταίου μήνα και είχε μολυνθεί από άλλο ιό που έδινε παρόμοια συμπτώματα και κατα τύχη βρέθηκε θετικός στην PCR του SARS-CoV-2.

Συμπεράσματα:

1) θετική PCR σε χαμηλά φορτία με αρνητικό αντιγόνο πιθανότατα σημαίνει παλιά (>10 ημέρες) αδιάγνωστη λοίμωξη με SARS-CoV-2

2) καθώς η διάρκεια θετικής PCR-αρνητικού αντιγόνου είναι πολύ μεγαλύτερη στην αποδρομή της λοίμωξης (μέσος όρος 17 ημέρες, φτάνει μέχρι και 83!!! ημέρες), το πρώτο που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι παλιά λοίμωξη, παρά έναρξη λοίμωξης

3) αν το αντιγόνο είναι αρνητικό και θετική η PCR να κοιτάτε πάντα το φορτίο (κύκλους της PCR), σε χαμηλό φορτίο να ζητάτε επανάληψη της PCR ή επανάληψη του αντιγόνου μετά από 1 ημέρα. Αν το αντιγόνο δεν θετικοποιηθεί τις επόμενες 1-2 ημέρες ή το φορτίο παραμείνει χαμηλό θα πρέπει να σκεφτούμε και εναλλακτικές διαγνώσεις.

4) Συστήνω την εκτέλεση του συνδρομικού panel σε βαριές περιπτώσεις με παρατεταμένη ασυμφωνία μεταξύ PCR και ταχέως αντιγόνου του SARS-CoV-2

Πηγή: www.sport-fm.gr