50 οδηγοί δίχως κράνος την περασμένη εβδομάδα στη Μεσσηνία

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες.

Ειδικότερα την εβδομάδα από 4 έως 10 Αυγούστου στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 1.500 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν πάνω από 120 παραβάσεις.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας, πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα συνολικά

1.486 ελέγχους σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες και βεβαιώθηκαν συνολικά 114 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, μία παράβαση σε συνεπιβάτη και 9 παραβάσεις σε οδηγούς πατινιών.

Οι περισσότεροι έλεγχοι έγιναν στη Μεσσηνία, 638 τον αριθμό, ενώ και οι πιο πολλές παραβάσεις βεβαιώθηκαν στον νομό Μεσσηνίας με 50 οδηγούς να μην φορούν κράνος και να υπόκεινται στις συνέπειες του νόμου.

Στη Λακωνία έγιναν 243 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 25 παραβάσεις, στην Κορινθία έγιναν 166 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 23 παραβάσεις, στην Αρκαδία βεβαιώθηκαν 16 παραβάσεις σε 159 ελέγχους και τέλος στην Αργολίδα σε 280 ελέγχους που έγιναν, δέκα οδηγοί βρέθηκαν να οδηγούν δίχως κράνος.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η μη χρήση κράνους από τον οδηγό δικύκλων επισύρει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγήσεως για 30 μέρες, η μη χρήση κράνους από τον επιβάτη δικύκλων επισύρει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, η μη χρήση κράνους από οδηγούς πατινιών επισύρει πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

Τέλος, η μη μέριμνα του οδηγού δικύκλων για την ασφάλεια των συνεπιβατών επισύρει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγήσεως για 30 μέρες.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

«Οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Το προστατευτικό κράνος δεν είναι απλώς μια υποχρέωση είναι πράξη προσωπικής ευθύνης και συλλογικής ωριμότητας. Είναι η απλούστερη, πιο προσιτή και – συχνά – καθοριστική πράξη που σώζει ζωές», καταλήγει η ανακοίνωση της Τροχαίας.

Κ.Ηλ.