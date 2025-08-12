Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η ΚΥΑ των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Υγείας για την δυνατότητα συνεργασίας ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας.

Ιδιώτες ιατροί όλων των ειδικοτήτων δύνανται να συνεργάζονται με νοσοκομεία/φορείς του δημοσίου συστήματος υγείας για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων συμμετέχοντας στη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων, στη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου και να διενεργούν χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις.

Δικαίωμα συνεργασίας διατηρούν όλοι οι ιατροί, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και τίτλο ιατρικής ειδικότητας σε ισχύ και είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Οι ιατροί δύνανται να συμβάλλονται με νοσοκομεία/φορείς του δημοσίου συστήματος υγείας σε συνέχεια εγκριτικής απόφασης του Διοικητή ή Προέδρου του νοσοκομείου επί αιτήσεως για συνεργασία που υποβάλουν οι ιατροί.

Οι συνεργαζόμενοι ιατροί αναλαμβάνουν και είναι ατομικά υπεύθυνοι, με την σύμβαση συνεργασίας που θα συναφθεί, για την αποζημίωση του Νοσοκομείου/φορέα για τη χρήση των υποδομών, του εξοπλισμού και των πάσης φύσεως δαπανών αποζημίωσης του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσουν.

Επίσης, οι συνεργαζόμενοι ιατροί υποχρεούνται να έχουν συνάψει επ’ ονόματί τους ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χώρα για αστική επαγγελματική ευθύνη με ελάχιστο όριο αποζημίωσης: α) 100.000 € ανά ζημιογόνο περιστατικό και β) 1.000.000 € στο ετήσιο σύνολο.

Υποχρεούνται να συνεργάζονται αρμονικά με το ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό του αντίστοιχου τμήματος/κλινικής/μονάδος. Να παρακολουθούν την πορεία του ασθενούς τους και είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση της υγείας του μέχρι την έξοδό του από το νοσοκομείο/φορέα ακόμη και σε περίπτωση χειρουργικής ή επεμβατικής πράξης ή θεραπευτικής αγωγής που χρήζει νοσηλείας.

Παράλληλα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές, επιστημονικές εκδηλώσεις και έρευνες που πραγματοποιούνται στο αντίστοιχο τμήμα/κλινική/μονάδα.

Πηγή: ertnews.gr