Ο Κωνσταντίνος Καζάκος στην “Ε”: «Το έργο μας βοηθά να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές»

Το έργο, “Αγουρα κεράσια” που πρωταγωνιστούν ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Τάνια Τρύπη, έχει ήδη αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς και παρουσιάζεται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 9 μ.μ., στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο στην Τρίπολη.

Ο Κωνσταντίνος Καζάκος, ηθοποιός και γιος των επίσης ηθοποιών Κώστα Καζάκου και Τζένης Καρέζη, δήλωσε στην «Ε» με αφορμή την παράσταση ότι και οι δύο ρόλοι – αντρικός και γυναικείος – είναι ιδιαίτερα δυνατοί και προσφέρουν πολλά στον ηθοποιό.

«Το θέμα της παράστασης ασχολείται με τα πράγματα που συμβαίνουν μέσα στις οικογένειες, τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν, αλλά συμβαίνουν. Μπορεί να συμβαίνουν δίπλα μας και να μην το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά και να παρατηρούμε τα σημάδια» τόνισε ο γνωστός ηθοποιός.

Ολόκληρο το έργο περιέχει στοιχεία θρίλερ και σασπένς. Πρόσθεσε πως το κοινό έχει αγκαλιάσει θερμά το έργο, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν πηγαίνει συχνά θέατρο. Παράλληλα, επισήμανε ότι παραστάσεις όπως αυτή θίγουν σοβαρά κοινωνικά ζητήματα και δεν αφορούν μόνο την ελληνική κοινωνία, αλλά είναι παγκόσμια. Οπως ανέφερε, το έργο «μας ξυπνάει και μας βοηθά να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές» για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Στην παράσταση συμμετέχει και η κόρη του, η Τζένη Καζάκου, με τη φωνή της. Ο ίδιος εξηγεί ότι η συμμετοχή της ήταν επιλογή του Μανούσου Μανουσάκη, ο οποίος την είχε δει, του είχε αρέσει και είχαν συνεργαστεί προηγουμένως σε σειρά της ΕΡΤ. Η ηχογράφηση είχε γίνει πριν από έξι χρόνια, όταν η Τζένη ήταν 19 ετών. Πρόσθεσε πως είναι συγκλονιστικό για εκείνον και για την Τάνια Τρύπη, αφού η φωνή που ακούγεται στο έργο ανήκει στην πραγματική τους κόρη. «Το να ακούς τη φωνή της αληθινής σου κόρης να λέει αυτά τα πράγματα είναι δύσκολο» ομολόγησε ο Κωνσταντίνος Καζάκος. Παρατηρεί ότι μετά το τέλος της παράστασης «οι θεατές δείχνουν συγκίνηση και προβληματισμό, γεγονός που σημαίνει ότι το έργο καταφέρνει να ανοίξει “παραθυράκια σκέψης” και δίνει αφορμή στο κοινό να σκεφτεί θέματα που ίσως δεν είχε εξετάσει προηγουμένως».

Αυτήν την περίοδο τον συναντάμε και στο «Check in για 2» του Μάκη Τσούφη, παράσταση που σκηνοθετεί ο ίδιος, με συμπρωταγωνίστρια την Ιωάννα Πηλιχού. Οπως ανέφερε, παρά το κωμικό της ύφος, η παράσταση θίγει σημαντικά θέματα και περιοδεύει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, με επόμενες στάσεις στην Πελοπόννησο μετά τις γιορτές. Αυτή την περίοδο, η δραστηριότητά του στο θέατρο και η απόσταση από την Αθήνα δεν του επιτρέπουν να αναλάβει τηλεοπτικές δουλειές, όπως είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση της “Ε”.

«Αγουρα κεράσια»

Στάθης και Φανή ζουν την φαινομενικά ήσυχη σχέση τους σε κάποια γωνιά της ελληνικής επαρχίας. Εκείνος γιατρός και πολλά υποσχόμενο κομματικό στέλεχος, εκείνη manager development σε πρόωρη απόσυρση, προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και στην 15χρονη κόρη τους Μαρία. Πίσω, όμως, απ' την ειδυλλιακή ησυχία, ένα τέρας καραδοκεί. Η Μαρία φέρεται αψυχολόγητα, λείπει απ' το σπίτι τις πιο απίθανες ώρες, καπνίζει γυμνή χόρτο με τους συμμαθητές της στις τουαλέτες του σχολείου. Βίντεο με την ίδια σε άσεμνες πόζες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Ο πατέρας της καταφέρνει να κουκουλώσει τον όποιο αντίκτυπο. Η Μαρία όμως δεν το βάζει κάτω. Επιμένει. Για κάποιο δικό της λόγο μοιάζει να θέλει να γίνουν γνωστά όσα κάνει, ώσπου ένα βράδυ… Το τέρας αρχίζει να ξεπροβάλει. Κι όσο σκοτεινό είναι, άλλο τόσο αμείλικτο φως εκπέμπει. Ενα φως τόσο αποκαλυπτικό, όσο και οι ζωγραφιές της μικρής που συνθέτουν το φριχτό παρασκήνιο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Μιχαήλ Ανθης, Σκηνοθεσία: Μανούσος Μανουσάκης, Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Καραθάνου, Μουσική: Γιάννης Μακρίδης, Βοηθοί Σκηνοθέτη: Ελεάννα Πλέσσα, Μάγια Πολιτάκη, Βοηθός Σκηνογράφου: Μαργαρίτα Τζαννέτου, Φωτισμοί: Αντώνης Παναγιωτόπουλος, Φωτογραφία: Γιώργος Βέργαδος, Ήχος & Φως: Λεωνίδας Φουντούλης, Παίζουν: Τάνια Τρύπη, Κωνσταντίνος Καζάκος, Στο τσέλο: Σταύρος Παργινός, Μαρία – φωνή: Τζένη Καζάκου, Παραγωγή: Μίμησις Πράξεως, Διάρκεια: 90 λεπτά.

Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής: Η γενική είσοδος είναι 17 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ και αφορά φοιτητές, ανέργους και άτομα με αναπηρία. Η προπώληση γίνεται στο βιβλιοπωλείο «Καρμπόν» και μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster.gr. Για κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 6936915422.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Διαβάζοντας το έργο του Μιχαήλ Ανθη θέλησα αμέσως να βρω την ευκαιρία να το σκηνοθετήσω. Και μου δόθηκε από τον παραγωγό Γιάννη Μακρίδη. Ξέρετε, ο Γιάννης Μακρίδης είναι ίσως ο μοναδικός παραγωγός που συνθέτει και την μουσική των έργων που παράγει. Η διανομή του έργου με γέμισε χαρά. Δύο αγαπημένοι μου συνεργάτες, η Τάνια Τρύπη και ο Κωνσταντίνος Καζάκος, ιδανικοί για να ερμηνεύσουν τους πολυσχιδείς και ακραίους ρόλους. Τι να γράψω; Τι μπορεί να περιλαμβάνει, τι μπορεί να περιγράφει, τι μπορεί να αναλύει ένα σημείωμα σκηνοθέτη για ένα τόσο καταλυτικό θέμα όπως αυτό που πραγματεύεται το έργο του Μιχαήλ Ανθη. Ενα έργο που το διαβάζεις και τα ξαναδιαβάζεις, το «βλέπεις» και το «ξαναβλέπεις» ανακαλύπτοντας κάθε φορά νέες παραμέτρους, καινούργιο βάθος στους χαρακτήρες, καινούργιες πτυχές στην ακραία εξέλιξη. Ενα έργο τριών πρωταγωνιστών που οι δύο διασχίζουν ένα καταραμένο ταξίδι ζωής, χωρίς διέξοδο, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας αλλά κυρίως χωρίς ελαφρυντικά. Ναι δεν υπάρχουν ελαφρυντικά για κανέναν από τους δύο. Μόνο η τρίτη ηρωίδα έχει ελαφρυντικά διότι είναι το πάσχων πρόσωπο, διότι δεν πυροδοτεί τα γεγονότα, όπως οι πρώτοι, αλλά υφίσταται τις συνέπειές τους. Η Τάνια Τρύπη και ο Κωνσταντίνος Καζάκος είναι ταυτόχρονα θύτες και θύματα, θύματα όμως που δεν τους πρέπει καμία συγχώρεση διότι και οι δύο είναι εγκλωβισμένοι σε ένα υπερβολικό «εγώ» πότε παθητικά - πότε ενεργητικά - κινούμενοι σε δύο παράλληλα σύμπαντα που εξοστρακίζουν το τρίτο μέλος όσο και εάν προσχηματικά θέλουν να αποτελεί το κέντρο της ύπαρξής τους. Εδώ σταματάω, οτιδήποτε άλλο θα μείωνε το έργο διότι είναι αυτάρκες και αυτοεπεξηγούμενο..

Μανούσος Μανουσάκης