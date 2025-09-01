Αλτσχάιμερ: Γιατί οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν τη νόσο σε σχέση με τους άνδρες;

Τα χαμηλά επίπεδα Ωμέγα-3 και άλλων «υγιών» λιπαρών ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ στις γυναίκες, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Σε σύγκριση με τους άνδρες, οι γυναίκες συνήθως έχουν υψηλότερα επίπεδα λιπαρών οξέων ωμέγα-3, αλλά στην τρέχουσα μελέτη, οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ παρουσίασαν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα αυτών των λιπιδίων. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν παρατήρησαν τις ίδιες αλλαγές στα λιπίδια στους άνδρες με Αλτσχάιμερ σε σύγκριση με άνδρες χωρίς την πάθηση, υποδεικνύοντας ότι αυτά τα λιπαρά μπορεί να επηρεάζουν τη νόσο διαφορετικά ανάλογα με το φύλο.

Τα αποτελέσματα ενισχύουν μια παλιά θεωρία που υποστηρίζει ότι τα λιπιδικά σταγονίδια παίζουν ρόλο στη νόσο Αλτσχάιμερ. Ιστορικά, η έρευνα έχει επικεντρωθεί στις πρωτεϊνικές συσσωρεύσεις ταυ και τις αμυλοειδείς πλάκες. Όμως, και αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά της νόσου στον εγκέφαλο, καθώς υποδεικνύουν πως ο μεταβολισμός των λιπαρών οξέων έχει διαταραχθεί.

Μια πρόσφατη έκθεση της επιτροπής του Lancet «Commission for Dementia» εκτίμησε ότι το 7% του κινδύνου εμφάνισης Αλτσχάιμερ αποδίδεται στην LDL, η οποία μεταφέρει χοληστερόλη και λιπαρά οξέα στο σώμα. Αυτός ο παράγοντας κινδύνου μπορεί να εξηγεί γιατί οι γυναίκες αναπτύσσουν Αλτσχάιμερ σε διπλάσιο ποσοστό από τους άνδρες, σύμφωνα με τη νέα μελέτη, που διεξήχθη από ερευνητές του King’s College London.

Η ομάδα ανέλυσε τις λιπιδικές «βιβλιοθήκες» 841 συμμετεχόντων από έξι ευρωπαϊκές χώρες.Σε σύγκριση με άτομα με καλή γνωστική υγεία ή ήπια γνωστική διαταραχή, οι συμμετέχοντες με Αλτσχάιμερ παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα «ανθυγιεινών» κορεσμένων λιπαρών και σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα υγιεινών ακόρεστων λιπαρών, όπως τα ωμέγα-3.

«Η μελέτη μας υποδηλώνει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσληψη λιπαρών οξέων ωμέγα-3 μέσω λιπαρών ψαριών ή συμπληρωμάτων», τόνισε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Κριστίνα Λεγκίντο-Κουίγκλεϊ από το King’s College.

«Ωστόσο, χρειάζονται κλινικές δοκιμές για να διαπιστωθεί αν η αλλαγή στη λιπιδική σύνθεση μπορεί να επηρεάσει τη βιολογική πορεία της νόσου Αλτσχάιμερ» πρόσθεσε.

Οι ερευνητές ανέλυσαν εκατοντάδες μεμονωμένα λιπίδια, τα οποία μεταφέρονται στο αίμα μέσω λιποπρωτεϊνών όπως η LDL και η HDL. Στις γυναίκες, πολλά λιπίδια σχετίζονταν με τη νόσο Αλτσχάιμερ και τη γνωστική εξασθένιση. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν τα ίδια μοτίβα και στους άνδρες.

«Ενώ η μελέτη δείχνει ότι οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ είχαν χαμηλότερα επίπεδα ορισμένων ακόρεστων λιπαρών σε σύγκριση με τους άνδρες, απαιτείται περαιτέρω έρευνα», αναφέρει η Τζούλια Ντάντλεϊ, επικεφαλής έρευνας στο Alzheimer’s Research UK, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση των μηχανισμών πίσω από αυτή τη διαφορά και τη διερεύνηση του αν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, μπορούν να παίξουν ρόλο» εξήγησε.

Το 2019, μόνο το 5% των δημοσιευμένων μελετών σε νευροεπιστήμες ή ψυχιατρική ανέλυαν την επίδραση του φύλου. Αυτό σημαίνει ότι οι επιστήμονες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στο σκοτάδι σχετικά με το πώς η νόσος εξελίσσεται διαφορετικά σε άνδρες και γυναίκες. Επιπλέον, πολλές κλινικές δοκιμές για το Αλτσχάιμερ εξακολουθούν να μην εξετάζουν τις διαφορές μεταξύ φύλων, ακόμη και όταν αυτές φαίνονται σημαντικές.

«Η κατανόηση του πώς η νόσος εξελίσσεται διαφορετικά στις γυναίκες μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να προσαρμόσουν τις μελλοντικές θεραπείες και τις συστάσεις για την υγεία», επεσήμανε η Ντάντλεϊ. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Alzheimer’s & Dementia.

Πηγή: ertnews.gr