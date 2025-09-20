Mεγαλύτερος 50% o κίνδυνος για πρόωρο τοκετό στις γυναίκες με άσθμα

Αρνητικές επιπτώσεις στην εγκυμοσύνη αλλά και στη γονιμότητα φαίνεται πως έχει το μολυσμένο περιβάλλον με τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, ειδικότερα για γυναίκες με άσθμα, που ούτως ή άλλως έχουν 50% αυξημένο κίνδυνο να γεννήσουν πρόωρα.

Επίσης αυξάνεται κατά 3% ο κίνδυνος για γέννηση μωρών χαμηλού βάρους. Την ίδια ώρα η διαβίωση εγκύων κοντά σε εργοστάσια διαχείρισης αποβλήτων συνδέεται με αυτά τα δύο προβλήματα, όπως και τα μικρό πλαστικά, τα οποία προκαλούν και ανδρική υπογονιμότητα. Οι γυναίκες πλέον λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθυστερούν να συλλάβουν και εξ αυτού του λόγου καταλήγουν όλο και περισσότερες σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την οποία μπορεί και να μη χρειάζονται.

Οι ενδιαφέρουσες επισημάνσεις ανήκουν στην μαιευτήρα γυναικολόγο, αναπληρώτρια καθηγήτρια Κλινικής Φαρμακολογίας στο ΑΠΘ, Χρυσάνθη Σαρδέλη, η οποία μίλησε στο Πρακτορείο Fm και στη δημοσιογράφο Τάνια Μαντουβάλου, με αφορμή το 36ο Συνέδριο του ENTIS, (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ειδικών στην Αναπαραγωγική Τοξικολογία) το οποίο διεξήχθη σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής και τη Β’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του ΑΠΘ, 11-14 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Το συνέδριο, στο οποίο η κ. Σαρδέλη ήταν πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, αφορούσε την πρόληψη γενετικών ανωμαλιών και αναπτυξιακών διαταραχών σε έμβρυα και νεογνά.

Λιγότερο τοξικά από παλιά τα αντικαρκινικά φάρμακα στην εγκυμοσύνη

Ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα του συνεδρίου έχει να κάνει με τα αντικαρκινικά φάρμακα για τα οποία πλέον έχουμε μεγαλύτερη γνώση σε σχέση με την εγκυμοσύνη, ανέφερε η καθηγήτρια. «Πλέον δεν είναι τόσο τοξικά. Ωστόσο οι βλάβες που προκαλούνται από τα κλασσικά αντικαρκινικά φάρμακα αφορούν περισσότερο το πρώτο τρίμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου, μπορεί να έχουμε ακόμη και απώλειες εγκυμοσύνης. Για τα ανοσολογικά φάρμακα, δηλαδή τις νεότερες θεραπείες, μας ενδιαφέρει περισσότερο το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο κύησης. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά το βασικό μήνυμα είναι πρώτον, να θεραπεύουμε τις γυναίκες όταν κυοφορούνε και εμφανίζουν καρκίνο, ελαττώνοντας παράλληλα τις αρνητικές επιπτώσεις στα έμβρυα και δεύτερον, να μην θυσιάζουμε τη ζωή της γυναίκας για την εγκυμοσύνη».

Όταν πρέπει να ληφθεί απόφαση από την έγκυο μαζί με τον γιατρό, για τον αν μπορεί να συνεχιστεί μια επικίνδυνη για τη γυναίκα εγκυμοσύνη ή να γίνει άμβλωση, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; «Αυτό το δίλημμα είναι αυτό που όλοι φανταζόμαστε ότι αντιμετωπίζουμε το πρώτο δευτερόλεπτο. Αλλά μιλώντας με έναν ειδικό αναπαραγωγής τοξικολογίας και βλέποντας την γενικότερη κατάσταση της γυναίκας, και με τη συμπερίληψη των ογκολόγων, νομίζω ότι πάρα πολύ άνετα μπορούμε τελικά μετά από συζήτηση να καταλήξουμε στο ότι δεν είναι ανάγκη να θυσιάσουμε τον έναν ή τον άλλον, γιατί έχουμε πλέον καλύτερες φαρμακολογικές δυνατότητες».

Σαφής πτώση της ποιότητας του σπέρματος

Στο ερώτημα ποια φάρμακα επηρεάζουν την ανδρική γονιμότητα η κυρία Σαρδέλη απαντά ότι τα νέα είναι καλά. «Υπάρχουν κάποιες υπόνοιες στη διεθνή βιβλιογραφία, ότι φάρμακα όπως η μετφορμίνη, ένα πολύ συχνά χρησιμοποιούμενο αντιδιαβητικό φάρμακο, ίσως να επηρεάζει την ανδρική γονιμότητα. Όπως επίσης, κάποιες συζητήσεις υπάρχουν και για το βαλπροϊκό οξύ, ένα γνωστό αντιεπιληπτικό φάρμακο. Σε γενικές γραμμές όμως, η αντρική γονιμότητα δεν φαίνεται να επηρεάζεται σε σοβαρό βαθμό από φαρμακοθεραπείες. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουμε μία σαφή πτώση της ποιότητας και της μορφολογίας του ανδρικού σπέρματος, που ακόμα όμως δεν έχει επηρεάσει την ικανότητα τεκνοποίησης. Αλλά ο αέρας, το περιβάλλον, η ατμόσφαιρική ρύπανση, η ύπαρξη φαρμακευτικών χημικών αποβλήτων στο νερό, τα αιώνια χημικά ή κάποια μικροπλαστικά, φαίνεται ότι παίζουν μεγάλο ρόλο στην ανδρική υπογονιμότητα και επηρεάζουν σε μικρότερο βαθμό και τη γυναικεία γονιμότητα».

ΑΠΕ - ΜΠΕ