“Αττικόν”: 150 ράντζα στη χθεσινή εφημερία

Ασφυκτική ήταν η κατάσταση κατά τη διάρκεια της εφημερίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν» χθες, Τρίτη, με πλήθος ασθενών να αναγκάζονται να νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους και να υφίστανται απαράδεκτη ταλαιπωρία.

Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Αττικόν» επαναφέρει για άλλη μια φορά την καταγγελία του για την κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί σε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Παρά τις συνεχείς καταγγελίες, τις ανακοινώσεις και τις κινητοποιήσεις, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, ακόμη και το 2026.

Τα στατιστικά που ακολουθούν κάθε εφημερία στο Αττικόν είναι σοκαριστικά:

7 Ιανουαρίου: 105 ασθενείς σε διαδρόμους,

11 Ιανουαρίου: 115 ασθενείς σε διαδρόμους,

15 Ιανουαρίου: 129 ασθενείς σε διαδρόμους,

19 Ιανουαρίου: 115 ασθενείς σε διαδρόμους,

23 Ιανουαρίου: 101 ασθενείς σε διαδρόμους,

27 Ιανουαρίου: 130 ασθενείς σε διαδρόμους.

Οι εργαζόμενοι του Αττικόν καταγγέλλουν την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, καλώντας την να σταματήσει να αποδίδει την κατάσταση στη γρίπη και τον ελλιπή εμβολιασμό και να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα, όπως η ενίσχυση του προσωπικού μέσω προσλήψεων.

«Για τη γρίπη δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη, καμία προετοιμασία», σημειώνουν οι εργαζόμενοι, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση με τα ράντζα στο Αττικόν δεν είναι ένα έκτακτο γεγονός, αλλά ένα χρόνιο πρόβλημα που υπήρχε επί όλων των κυβερνήσεων και διοικήσεων και που, αντί να βελτιώνεται, κάθε χρόνο χειροτερεύει.

«Η πλειοψηφία των διευθυντών καθηγητών φαίνεται να είναι πιο απασχολημένοι με κοινές εκδηλώσεις με το υπουργείο Υγείας παρά με την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών. Η δήλωση του Υπουργείου Υγείας για την εξαφάνιση των ράντζων σε 18 μήνες δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής».

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Σωματείο προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά ήδη από τις 20 Νοεμβρίου 2025, καταγγέλλοντας τις επικίνδυνες και εξευτελιστικές συνθήκες νοσηλείας που προκαλούν τα ράντζα.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν:

Άμεση αύξηση του νοσηλευτικού προσωπικού κατά 130 άτομα, καθώς οι νοσηλευτές καθημερινά λιγοστεύουν.

Άνοιγμα των κλειστών κλινικών (07, Ουρολογική), καθώς έχουν περάσει ήδη 6 μήνες από την έναρξη των «ανακαινίσεων».

Άνοιγμα του Λοιμωδών Νοσοκομείου ως σύγχρονου, δημόσιου και δωρεάν γενικού νοσοκομείου. Κάθε άλλη λύση, όπως αυτή που προτείνει η κυβέρνηση για τη λειτουργία του ως παράρτημα του Αττικόν σε δύο χρόνια, θεωρείται κοροϊδία.

Ουσιαστική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Δυτική Αθήνα, περιοχή που έχει εγκαταλειφθεί πλήρως.

Αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για κάθε ασθενή και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για το υγειονομικό προσωπικό.

Πηγή: www.news247.gr